John Grade i jego fascynacje naturą

Johna Grade’a fascynuje Ziemia. W jego sztuce osobista troska o przyrodę przenika się z poczuciem odpowiedzialności za innych ludzi. Śledzi z uwagą katastrofy naturalne: pożary lasów, tajfuny i trzęsienia ziemi, które potrafią w kilka minut zniszczyć to, co kształtowało się miliony lat.

Niektórzy artyści tworzą, by wyrazić siebie. Są też tacy, którzy chcą przekazać światu ważne dla nich przesłanie. Do tych należy John Grade, artysta mieszkający i tworzący w Seattle. Jego sztuka opowiada o potędze natury, czasami o jej trudnych relacjach z człowiekiem. Wraz z zespołem opracowuje skomplikowane konstrukcje, korzystające z sił drzemiących w przyrodzie. Obserwując go przy pracy, trudno rozpoznać, że to artysta. Wygląda raczej jak inżynier na placu budowy.