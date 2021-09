Historia i nowoczesność w jednej kamienicy

Sztukaterie, portale i współczesny design razem. Pod parkietem w jodełkę – system rekuperacji. W warszawskiej kamienicy z początku XX wieku w stylowej scenerii mieszka nowoczesność.

W wybudowanym w 1902 r. gmachu przed wojną mieściła się szkoła. Zachowała się fotografia z lat 30., zrobiona podczas lekcji wf. Między zwieńczonym łukami przejściem z holu do salonu a oknem wisi siatka, nad nią zatrzymana w kadrze piłka. Grające w siatkówkę gimnazjalistki mają wysoko uniesione ręce – gotowe do obrony. Dziewczęta, ubrane w szorty do kolan i białe bluzki z krótkimi rękawkami, mogłyby uchodzić za dzisiejsze nastolatki, jednak długi warkocz uczennicy, która przed chwilą serwowała, jest zupełnie niedzisiejszy.