Rozmowa z Philippe Starckiem, francuskim projektantem i architektem

Żyjemy w epoce wirtualnej. Przedmioty będą znikać. I nie ma żadnego powodu, by projektować, inwestować w rzeczy, które są skazane na taki los – twierdzi Philippe Starck. Zdaniem francuskiego projektanta i architekta zniknie też własność, bo nie będzie już niczego, w posiadanie czego moglibyśmy wejść.

Słynie Pan z prowokacyjnych wypowiedzi: „nie jestem biznesmenem”, „nie jestem architektem ani designerem, jestem podróżnikiem i odkrywcą gnanym sentymentami”. Są aktualne?

Trzeba zacząć od tego, że to design wybrał mnie, a nie odwrotnie. Mój ojciec był inżynierem lotniczym, projektował samoloty i wiele innych rzeczy. Jako mały chłopiec mogłem przyglądać się mu przy pracy; patrzyłem, jak rysuje, i stawał się dla mnie przykładem do naśladowania. To była jedyna postać mentora w moim życiu.