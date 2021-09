Współczesne akademiki

Współczesny akademik to już nie ponury blok i spartańsko wyposażone małe pokoiki. Wymagania wobec domów studenckich zmieniły się. Młodzi ludzie oczekują wygodnych i przestronnych pomieszczeń prywatnych, ale też atrakcyjnych części wspólnych – do nauki, pracy, zabawy. Takich colivingowych obiektów jest coraz więcej.

Największe polskie ośrodki akademickie to Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Lublin, Łódź, Katowice i Gdańsk. Tam zlokalizowane są najbardziej prestiżowe, gwarantujące wysoki poziom nauczania uczelnie publiczne. Ale wielu studentów to większe zapotrzebowanie na miejsca w akademikach państwowych, a także na mieszkania do wynajęcia (tu konkurencja jest ogromna, ponieważ wielkomiejskie ośrodki przyciągają również poszukujących pracy). To z kolei winduje ceny wynajmu i trzeba słono płacić nawet za kwatery, które latami nie zaznały remontu, ich wyposażenie pamięta czasy PRL-u, a stan techniczny woła o pomstę do nieba. Właściciele się nie przejmują, panami sytuacji czyni ich stały deficyt mieszkaniowy i równie stała liczba osób studiujących stacjonarnie – według raportu „Prywatne akademiki w Polsce” przygotowanego przez ThinkCo jest ich mniej więcej milion. Nowe wymagania Czy w takiej sytuacji popytu i niedoboru można się dziwić, że prywatne akademiki i colivingi stały się w ostatnich latach gorącym tematem na rynku nieruchomości komercyjnych? I że w wyżej wymienionych ośrodkach (choć nie tylko) niczym grzyby po deszczu rosną nowe lub są otwierane po zaadaptowaniu istniejących budynków? Tempo powstawania tego rodzaju inwestycji jest tak duże, że można już śmiało mówić o rywalizacji między poszczególnymi obiektami i sieciami. Starają się zdystansować konkurencję dogodniejszymi lokalizacjami, ciekawiej urządzonymi wnętrzami, wyższym standardem wyposażenia, większą powierzchnią przeznaczoną na spędzanie wolnego czasu. To konieczność.

Jak twierdzi Piotr Kalinowski, CEO i dyrektor artystyczny studia MIXD z Wrocławia, odpowiedzialnego za projekty akademików dla sieci Student Depot, oczekiwania młodych ludzi diametralnie się zmieniły. Internet dostarcza im podpowiedzi, jak ciekawie można żyć i mieszkać, dużo też podróżują. – Trudno się dziwić, że studenci szukają standardu znanego im np. z wyjazdów w ramach Erasmusa czy wakacyjnych pobytów w zagranicznych hostelach. Że chcą tego, co nowe, komfortowe, atrakcyjne. Ale niezależnie od pokolenia, do którego należy, młodzież pragnie zdobywać nowe doświadczenia, ciekawie spędzać czas, bawić się. Przestrzeń, w której zamieszkają, powinna zatem być inspirująca, pełna życia – tłumaczy projektant. Miasto pod reką Jednym z elementów przesądzających o sukcesie danego obiektu jest dogodna lokalizacja – w pobliżu uczelni, ale i miejskich atrakcji. Ze Student Depot w Gdańsku młodzi ludzie równie blisko mają na uniwersytet co na plażę, a z LivinnX na krakowskim Pogórzu niedaleko jest i do kilku uczelni, i modnych klubów Kazimierza czy nad Wisłę. 20 minut trwa przejazd tramwajem z wrocławskiego Milestone na uniwersytet, a 10 minut – spacer na Wyspę Słodową, popularne miejsce studenckich imprez. W sercu warszawskiego „Mordoru” rośnie coliving Smartti – to opcja atrakcyjna zwłaszcza dla młodych profesjonalistów, ale na SGGW i Politechnikę Warszawską też łatwo będzie stąd dotrzeć. Bywa też – jak w przypadku łódzkiego BaseCamp, powstałego w budynku dawnych zakładów drukarskich – że duża powierzchnia obiektu pozwala na nadanie mu charakteru mixed use i ulokowania w nim lokali usługowych, na stworzenie miejskiego centrum, atrakcyjnego i dla żaków, i mieszkańców okolicy. Kolorowo i mobilnie Jak wygląda współczesny akademik? To przede wszystkim przytulne, funkcjonalnie zaprojektowane pokoje dla jednej lub dwóch osób, z łóżkami, miejscem do nauki i pracy, z kuchnią lub aneksem kuchennym, z łazienką na wyłączność. Oczywiście regułą jest szybki internet, a dla bezpieczeństwa pokoje zamykane są kartami magnetycznymi, jak w hotelach.

Ale prawdziwym hitem są części wspólne dla mieszkańców. Karolina Pajka, leasing marketing manager krakowskiego LivinnX, tak przedstawia jego ofertę: – Nasza marka stwarza studentom idealne warunki do rozwijania zainteresowań i aktywnego spędzania czasu. Mają do dyspozycji całodobową siłownię, saunę, pokój fitness, wspólną kuchnię, przestronny pokój nauki z drukarkami i skanerami, salę telewizyjną, pokój gier, strefę relaksu, ściankę wspinaczkową, siatkę do wypoczynku, pokój muzyczny, pokój artystyczny, a na dachu taras z miejscem do grillowania i jacuzzi. Wszystkie te udogodnienia są dostępne w cenie najmu. W akademikach królują optymistyczne, żywe kolory i lekkie modułowe meble, które można łatwo przearanżować: sofy, pufy, poduchy czy mobilne stoliki. Dobrym przykładem takich mebli są wygodne pufy CELOO firmy VANK – wykończone biodegradowalną i odnawialną wełną lub poliestrem z recyklingu. Gameroom i fitness club Piotr Kalinowski z MIXD podkreśla konieczność dopasowania oferty akademików do stylu życia młodych ludzi. – A dla nich bardzo ważne są np. gry – online i offline. Dzięki nim poznają przyjaciół, zdobywają nowe doświadczenia, rywalizują, relaksują się, ale i uczą. To bardzo istotna część ich świata.

W naszym projekcie Student Depot Gdańsk nie mogło więc zabraknąć sali dla gamerów – mówi projektant i dodaje, że równie ważnym obszarem jest aktywność fizyczna: – Zajęcia fitness, siłownia, bieg, przejażdżka na rowerze, sesja jogi – to też studenci wpisują w swoje terminarze. Aktywność jest cool, jest dbaniem o siebie i inwestycją w przyszłość. Dlatego w obiektach Student Depot strefy fitness są dopracowane w każdym szczególe i atrakcyjne wizualnie. A ponieważ byciem fit młodzi lubią się dziś chwalić, w Student Depot Warszawa strefa ćwiczeń znajdzie się w sąsiedztwie holu – będzie można zobaczyć, kto dba o formę.

Wygoda i integracja Prywatne akademiki proponują mieszkańcom różnorodne udogodnienia. Są to pralnie, wypożyczalnie rowerów, paczkomaty czy możliwość skorzystania z dodatkowego serwisu sprzątającego. Ważnym elementem oferty akademików i colivingów są działania z zakresu community building. W sieci BaseCamp każdy z obiektów ma co najmniej jednego basemanagera pomagającego studentom w codziennych sprawach i kilkoro basebuddies – wytypowanych z grona mieszkańców, których zadaniem jest organizowanie wydarzeń i atrakcji (wycieczki, warsztaty, turnieje gier planszowych, wspólne gotowanie) oraz pomoc nowym mieszkańcom w aklimatyzacji. W krakowskim LivinnX również sporo się dzieje. – Na terenie akademika organizujemy wieczory telewizyjne, tematyczne wieczory kulinarne, koncerty i wiele innych atrakcji, na które wstęp dla mieszkańców jest nieodpłatny – opowiada Karolina Pajka.

Nowy rok akademicki Prywatnych akademików przybywa. BaseCamp zapowiada otwarcie we wrześniu swojego trzeciego polskiego obiektu – tym razem w Katowicach, a trwa budowa kolejnego – we Wrocławiu (powstaje w dawnych zakładach ciastkarskich). Na polski rynek wkracza czeska sieć Zeitraum, przejmując jeden z domów studenckich w Krakowie. Plany rozwoju ma LivinnX – drugi akademik sieci powstanie w Warszawie w 2022 r. Ofertę komfortowych studenckich kwater zaczęli poszerzać też hotelarze – warszawski Arche Hotel Poloneza po niedawnej rozbudowie część pokoi proponuje jako „Mieszkanie dla studenta” – wyposażone we wszelkie niezbędne sprzęty, z aneksami kuchennymi, bezpłatnym Wi-Fi i sprzątaniem raz w tygodniu. Za dodatkową opłatą można mieć miejsce parkingowe i korzystać z hotelowych śniadań. Aż żal, że nasze studenckie czasy to już przeszłość!