Mniej do oglądania, więcej do rozmyślania – tak można by zwięźle podsumować tegoroczne mediolańskie święto designu – ekspozycję Supersalone i towarzyszące jej wydarzenia. Jeśli ktoś spodziewał się morza premier i nowych wzorów, jak jeszcze kilka lat temu, mógł wyjechać rozczarowany. Ukochana przez projektantów maksyma „less is more” zabrzmiała jak wypowiedziana w złą godzinę.

Supersalone nasuwało skojarzenia z offowym weselem, gdzie panna młoda ma suknię po koleżance, dekoracje zebrano z facebookowej śmieciarki, zamiast kwiatów młodzi proszą o datki na schronisko dla zwierząt, rezygnują z mięsa w menu, a do ślubu jadą rowerami. Skoro jednak wesele, muzyczny festiwal czy polityczny protest można zorganizować w sposób bardziej zrównoważony, dlaczego to samo ma nie dotyczyć targów? Pandemia także w tym przypadku okazała się akceleratorem trendów, które w normalnej sytuacji rozwijałyby się pewnie latami.