Willa z afirmacji

W salonie. Fotel to mebel polskiej marki Sits, ale wiele innych powstało specjalnie z myślą o tym wnętrzu, choćby sofa marki Monada. Została zaprojektowana co do centymetra, a mogą na niej komfortowo wypoczywać dwie osoby. Do salonu przylega kuchnia z jadalnią. Ale czy ktoś zgadnie, że widoczna stąd elegancka biała szafa kryje kuchenne sprzęty?

Jacek Kucharczyk