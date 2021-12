Paolo Polcri i jego kolekcja sztuki sakralnej

Paolo Polcri projektuje ubrania i prowadzi zakład dziewiarski. Na warsztacie ma setki kolorowych nici, a w tle własną kolekcję sztuki sakralnej. Obrazom sprzed stuleci, o niesłabnącym magnetyzmie, zawdzięcza pasję odkrywcy i naukowca. A także pokłady odwagi, o które się nawet nie podejrzewał.

Pochodzi z rodziny o tradycjach katolickich, ale jak podkreśla, swoją wiarę zbudował na tym, co w religii najmniej toksyczne. Sztuką sakralną zainteresował się jako nastolatek – miał może 17 lat, kiedy kupił pierwszy obraz i zaczął fantazjować o jego losach. W którymś momencie postanowił sprawdzić, na ile jego wyobrażenia odpowiadają faktom – zakupił fachową literaturę, albumy i rozpoczął studia. A właściwie drobiazgowe śledztwa. Czasami udawało mu się znaleźć istotne wskazówki stylistyczne, analogie do innych dzieł, a bywało, że natrafiał na świadectwa pisane z minionych epok, potwierdzające obecność interesujących go dzieł w konkretnych obiektach sakralnych.