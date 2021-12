Dwór w Podstolicach

Neoklasycystyczny budynek z XIX wieku w Podstolicach pod Poznaniem PGR-y zniszczyły bardziej niż wojna. Wymagał gruntownej renowacji, ale był otoczony stawem i stuletnim parkiem z urokliwą aleją grabów, co zachęciło Annę i Andrzeja Kareńskich do inwestycji.

Był rok 1992, kiedy w budynku pozbawionym podłóg i okien rozpoczęły się prace remontowe. – We wnętrzach nie było nic zachwycającego – ani dekoracyjnych stiuków, ani malowideł naściennych, nie wspominając o kominkach – ubolewa Andrzej Kareński-Tschurl.

Dwór został zaadaptowany na potrzeby rekreacyjno-wystawiennicze i koncertowe, gdyż Anna Kareńska, piosenkarka, nie mogła już pomieścić swojej publiczności w galerii staromiejskiej kamieniczki w Poznaniu. (Niektóre występy powtarzano sześciokrotnie, zaczynając w piątek, kończąc w niedzielę!). Sala balowa we dworze kusiła obietnicą koncertów dla znacznie większej liczby gości, w komfortowych warunkach. Doceniła to widownia i mimo 40-kilometrowej odległości zawsze tłumnie przybywała na spotkania z gwiazdami estrady i sceny teatralnej (śpiewała m.in. Kalina Jędrusik, bywała Agnieszka Osiecka). Odbył się tutaj nawet spektakl operowy „Mandragora” w reżyserii Wojciecha Malajkata, z udziałem chóru i baletu, iście teatralną scenografią i oświetleniem. Dobra passa miejsca trwa, a zakres podejmowanych we dworze aktywności stale się poszerza.