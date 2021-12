Debata: Czy istnieją charakterystyczne elementy polskiego designu?

Chociaż jeszcze nie możemy pochwalić się charakterystycznym, polskim designem, Mamy już świetnych projektantów oraz firmy, które chętnie z nimi współpracują. Przybywa też klientów ceniących wzornictwo nie tylko dobre, ale i zrównoważone.

Design to słowo popularne, ale trudno o jednoznaczną definicję. – Kojarzy się najczęściej z wyglądem i doznaniami estetycznymi, rzadziej z funkcjonalnością. Dla mnie design to proces, w którym jestem, analizuję, łącze różne rzeczy. Celem jest dać innym coś, co przyniesie im pożytek, np. ukojenie czy przyjemność – opowiada Magda Dąbrowska, projektantka biżuterii, autorka wielu kolekcji polskiej firmy YES.