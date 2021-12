Zofia Korecka-Rejczak o kobietach w biznesie i designie

Rozmowa z Zofią Korecką-Rejczak, dyrektor zarządzającą Miele w Polsce, o tym, dlaczego zwłaszcza dziś kobiety sprawdzają się na stanowiskach kierowniczych i jak ogromne znaczenie klienci przywiązują do zrównoważonego rozwoju.

Miele to niemiecka firma o 120-letniej historii, marka wręcz legendarna. Jaka była Pani droga do pozycji dyrektora zarządzającego polskiego oddziału Miele?

W swojej zawodowej karierze podążałam przede wszystkim dwiema ścieżkami: zajmowałam się marketingiem dóbr konsumenckich oraz handlem detalicznym. Gdy pojawiła się możliwość pracy przez cztery miesiące w niemieckiej centrali Miele na stanowisku globalnego dyrektora ds. marketingu, postanowiłam z niej skorzystać. Tym bardziej że miałam wcześniej doświadczenie w pracy dla niemieckich marek – i to w Niemczech, w centrali Adidasa.