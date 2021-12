O przenośnych mikrodomach, namiotach, przyczepach i kamperach

A przynajmniej byliśmy nimi przez 99 procent naszego istnienia na Ziemi. Jeszcze 10 tysięcy lat temu nasi przodkowie należący do kultury zbieracko-łowieckiej przemieszczali się w poszukiwaniu jadalnych roślin i dziczyzny. Od mieszkania w szałasach do wielkomiejskich smart apartamentów minęło trochę czasu, ale nadal nas ciągnie do natury!

Dzisiaj zmieniamy miejsce pobytu z najróżniejszych powodów. Oczywiście nadal istnieje wiele grup etnicznych, które tradycyjnie prowadzą koczowniczy tryb życia – pasterze reniferów w tundrze, saharyjscy Tuaregowie czy Arabowie Błotni. Ale pragnienie życia w ruchu tkwi we wszystkich nas. I marzenie to próbują spełniać projektanci i producenci mobilnych domów. Fantastycznie opowiada o tym w swojej książce „Nomadic Homes” Philip Jodidio, amerykański pisarz i krytyk sztuki, specjalista od architektury współczesnej.