Trochę inna polska zagroda

– Architektura polskiej wsi ma wiele do zaoferowania – twierdzi Bogusław Barnaś, założyciel BXB Studio. Sięga do tradycji, by tworzyć domy, które odpowiadają na współczesne potrzeby mieszkańców.

Studenci drugiego roku architektury dostali zadanie: zaprojektuj dom marzeń. Większość rysowała domki na klifie, z widokiem na ocean. Wybór działki – jak to w marzeniach – nie był niczym ograniczony. – Ja wybrałem las mojej babci. Na polanie, przez którą płynął strumyk, zaprojektowałem prosty, modernistyczny dom z płaskim dachem – wspomina architekt Bogusław Barnaś. Bryła obudowana była ażurem z desek. Taką samą ażurową osłonę miał taras, na który wychodziło się prosto z sypialni.