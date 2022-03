Zanim sięgniemy po środki na bezsenność, sprawdźmy, czy zadbaliśmy o odpowiednie warunki do odpoczynku: Ciszę, wygodny materac, łagodne światło. Może obejdzie się bez farmakoterapii?

Wygoda w szczegółach. Stoliki pomocniki

Gdzie zaczyna się sypialnia? Już sam materac tworzy miejsce do spania, a położony na stelażu, daje namiastkę sypialni. Jeśli dodamy do tego jakiekolwiek przepierzenie, choćby w postaci parawanu, stworzymy prawie samodzielną przestrzeń do spania. Tyle że „prawie” – jak wiadomo – robi różnicę, bo to jeszcze nie jest w pełni funkcjonalna sypialnia. Wygoda zaczyna się tam, gdzie usunęliśmy wszystkie niedogodności i zadbaliśmy o ergonomiczne szczegóły.