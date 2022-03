Kropla nostalgii

Boazerie i parkiety nadają łazience salonowy szyk, ale tylko wybrane gatunki drewna, odpowiednio przy tym zabezpieczonego, zniosą bez szwanku długotrwały kontakt z wilgocią.

Chętnie wracamy do rozwiązań z przeszłości. Kojarzą się z epoką, gdy życie było mniej skomplikowane (złudzenie), kwestie światopoglądowe raczej jednoznaczne (jeszcze większe złudzenie), a czas nie gonił aż tak (to może być prawdą). Wizja postępującej technicyzacji skłania do ucieczki w idealizowane „objęcia natury” i prostotę. Ten trend zaznacza się wyraźnie w wystroju wnętrz. Wiele osób pragnie aranżacji dających efekt spokoju, naturalności i psychicznego bezpieczeństwa. Dobrym do tego środkiem/materiałem jest drewno.