Gotowi na związek

Każdy kwiat jest jak klejnot, choć delikatny i nietrwały. Wnętrze to nie jest jego naturalne środowisko. Dlatego wymaga oprawy, dlatego chce do wazonu. On da mu życie i podkreśli jego urodę. Stworzą razem nierozdzielną parę.

A może wystarczy po prostu napełnić wodą słoik, butelkę, szklankę? Nie oszukujmy się. Nie wystarczy. Może na początek. Dawne wazony mają intuicyjne kształty. Przecież musiały być użyteczne. Przypominały naczynia od starożytności służące do picia lub przechowywania płynów: wina, oliwy, wody.

Najczęściej były to różnego rodzaju amfory – z wydatnym brzuścem, zwężającym się ku górze i formującym w wywinięty wylew, oraz kratery – niższe niż amfory, z szerokim wylewem.