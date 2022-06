Święta Frida Bolesna

Swoje smutki topiła w sztuce. Dla milionów wielbicielek na całym świecie jej twarz to symbol kobiecej kreatywności i siły, walki z bólem fizycznym i duchowym, a także afirmacji życia.

Najpopularniejsza malarka meksykańska i jedna z najsłynniejszych artystek w historii. Namalowała ok. 200 obrazów, z których zdecydowana większość to autoportrety. Ukazuje na nich nieruchomą twarz o śniadej cerze i uważnych, czarnych oczach. Patrzą wprost na widza. Fridy spojrzenie jest wymowne; mam ci coś do przekazania – sugeruje. Usta, pełne, czerwone, są zawsze zaciśnięte, nigdy w uśmiechu. Nad ustami cień wąsika. Najbardziej jednak charakterystycznym elementem twarzy, który zrobił tak zawrotną karierę w popkulturze, że aż stał się znakiem i szablonem powielanym miliony razy, są zrośnięte brwi, przypominające skrzydła ptaka.