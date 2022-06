Zabytkowy pałac z nowoczesnym wnętrzem

Grunt to odwaga, by zerwać z konwencją; pozbyć się przekonania, że skoro budynek jest zabytkowy, to wyposażenie musi być klasyczne. Nowa właścicielka XVI-wiecznego pałacu w Palma de Mallorca przekształciła jego wnętrza w nowoczesny, pełen żywych kolorów apartament.

O Palma de Mallorca, stolicy archipelagu Balearów, mówi się Mała Barcelona – ze względu na liczne secesyjne kamienice zbudowane w stylu Gaudiego i z powodu milionów turystów z całego świata, którzy co roku odwiedzają miasto. Wśród nich znalazła się również Teresa Sapey, architektka, urodzona we Włoszech, ale mieszkająca na stałe w Madrycie. Przyjechała na Majorkę w 2016 r. i z miejsca zakochała się w wyspie. Pewnego dnia spacerowała krętymi uliczkami starówki Palmy. W labiryncie malowniczych zaułków odkrywała wybudowane w późnym średniowieczu i zachowane w całkiem dobrym stanie pałacyki dawnych miejscowych notabli.