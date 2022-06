Skandynawski sznyt w mieszkaniu na Frascati

Wiele lat zajęło zdobycie tego adresu w starych warszawskich murach, blisko parków. Mieszkanie trzy lata wcześniej przeszło generalny remont. „Wydizajnowane” nie przypadło do gustu nowej właścicielce, która lubi wnętrza jasne i proste. Projektantka Agnieszka Suchora w cztery tygodnie nadała mu skandynawski sznyt.

Lokalizacja to sprawa fundamentalna – Agnieszka Suchora nie ma co do tego wątpliwości. Mieszkanie w historycznej tkance miejskiej to spory bonus na starcie projektu. Doradzała inwestorce w zakupie. Na Frascati, jednej z najpiękniejszych ulic w stolicy, od dawna chciała zostawić swój ślad. A tu zdarzyło się pole do popisu, bez ryzyka burzenia wszystkiego i zastępowania nowym.

Tej samej przestrzeni przed wojną pewnie byśmy nie poznali – zmieniała się co najmniej kilka razy. Np.