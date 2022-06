Biuro po pandemii

Ci, którzy projektują miejsca pracy lub nimi zarządzają, powinni myśleć o przestrzeni jak o produkcie, a o pracownikach jak o klientach i zadać sobie pytanie: „Czego oni potrzebują?”.

Trwa wielki powrót do biur. Co powinno się tam zmienić, by pracownicy chętniej w nich przebywali? Na co powinni zwrócić szczególną uwagę managerowie?

Ryan Anderson: Firma MillerKnoll jest jednym z założycieli i członków konsorcjum badawczego Future Forum. Co kwartał przeprowadza ono badania 10 tysięcy pracowników umysłowych z całego świata. 79 proc. z nich oczekuje więcej elastyczności w kwestii tego, gdzie mogą pracować – a więc nie tylko w biurze, a 94 proc. z nich w kwestii tego, kiedy mogą pracować.