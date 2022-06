Drugie życie polskiego pawilionu

Czy obsypany nagrodami za architekturę pawilon polski na EXPO w Dubaju dostanie drugie życie? Projekt pracowni WXCA, z instalacjami kinetycznymi przywodzącymi na myśl stada ptaków, to interesująca przestrzeń do wystaw o ekologii, recyklingu, drewnie. Przydałby się polskim szkołom.

Dlaczego ptaki stały się znakiem rozpoznawczym projektu?

Polska to naturalne siedlisko ptaków migrujących. A my dostaliśmy zadanie zwrócenia uwagi na nasz kraj, bogactwo przyrody i wynikające z tego możliwości. Pawilon miał być wizytówką wszystkich polskich przedsiębiorstw, które się w nim wystawiały. EXPO jest bowiem platformą do nawiązywania biznesowych relacji. Potraktowaliśmy motyw ptaków w locie jako pretekst do rozwinięcia wielowątkowej opowieści o pięknie rodzinnych stron, o eksporcie dóbr oraz myśli technologicznej, wymianie międzynarodowej, czyli o mobilności.