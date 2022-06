Hardcorowy Kraków

Starego Miasta czy Wawelu nie trzeba reklamować. Zamiast tego Robert Konieczny, katowicki architekt, założyciel pracowni KWK Promes, woli pokazać zupełnie inną twarz Krakowa. Wybrał dla nas nieoczywistą trasę, znaczoną przez współczesne i niepokorne budynki, w tym dekonstruktywistyczne dzieła oraz postindustrialne zakątki.

Katowic miałeś blisko do Krakowa. To był jakiś ważny dla Ciebie kierunek?

Niespecjalnie. Wielu znajomych lubiło w weekend wyskoczyć do Krakowa, a odkąd powstała autostrada A4, robili to nagminnie, bo 20 lat temu Katowice miały dużo mniej do zaoferowania. Ale mnie nie ciągnęło do Krakowa i słabo znałem to miasto.

Kraków zwykle się kocha albo mu się zazdrości. Obojętność wobec niego jest raczej niespotykana.

To nie była z mojej strony obojętność, raczej ignorancja.