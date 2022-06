Coraz bardziej czyści

Jeszcze sto lat temu posiadanie wanny, umywalki, sedesu ze spłuczką było przywilejem. W końcu wszystkim nam odmieniło życie. Dziś nawet trudno wyobrazić sobie, jak bez tych sprzętów ludzie dbali o higienę.

W średniowieczu na porządku dziennym była kąpiel w rzece, ale co bogatszym dostarczano deszczówkę, którą w domowym zaciszu spłukiwali z ciała miksturę z piasku i ziół. W połowie XVI w. pojawiły się pierwsze pompy do zasilania wodociągów i sto lat później z żeliwnych rur płynęła już woda do Wersalu, a niedługo potem do bogatych paryskich mieszkań. Ale rozwój systemów wodociągowych i kanalizacji przypadł na wiek XIX. Pojawiają się umywalki, wanny i... łazienki.