Spotkania z designem. Z miłości do jakości

Na mapie Poznania pojawił się adres, gdzie promowane jest dobre, ponadczasowe wzornictwo. Intu Showroom to spójne stylistycznie ekspozycje, kameralna strefa spotkań klientów z projektantami, miejsce warsztatów i wydarzeń tematycznych. „Chcemy, by Intu nie było zwykłym sklepem z meblami, a przestrzenią wymiany myśli – mówi Magdalena Kałach, która stworzyła showroom wraz z kobiecym zespołem Galerii NOTI. – Do naszej oferty wybieramy marki, które cenią nowatorskie podejście do projektowania, jakość materiałów i precyzję wykonania”.