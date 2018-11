Paweł Machcewicz Proces tokijski 1948 r. – niesprawiedliwość zwycięzców Japońska Norymberga 12 listopada 1948 r. w Tokio zakończył się proces, który był odpowiednikiem sądu nad przywódcami III Rzeszy. Okazał się jednak nadużyciem sprawiedliwości.

Carl Mydans/The LIFE Picture Collection/Getty Images Oskarżony gen. Sadao Araki (w latach 1939–40 starszy radca rządowy) w drodze na rozprawę, Tokio, 1 listopada 1948 r. Uznany za winnego i skazany na dożywotnie więzienie. Zwolniony w 1955 r. Ukaranie japońskich zbrodniarzy wojennych alianci uzgodnili na konferencji w Poczdamie latem 1945 r. W praktyce jednak o wszystkim decydowali niemal jednostronnie Amerykanie. Prawo mianowania sędziów, spośród kandydatów wysuniętych przez sprzymierzonych, oddano w ręce gen. Douglasa MacArthura, kierującego amerykańską administracją okupacyjną w Japonii. W styczniu 1946 r. powołał on Międzynarodowy Trybunał Wojskowy dla Dalekiego Wschodu. Następnym krokiem było mianowanie jego członków, w sumie jedenastu, reprezentujących: USA, ZSRR, Wielką Brytanię, Chiny, Francję, Holandię, Kanadę, Australię, Nową Zelandię, Indie i Filipiny.

Dominacja Amerykanów sprawiła, że najwięcej miejsca poświęcono agresji na Stany Zjednoczone i wojnie na Pacyfiku oraz zbrodniom popełnionym na amerykańskich i europejskich jeńcach wojennych, a także cywilach z tego kręgu kulturowego. W efekcie najbardziej masowe i najstraszliwsze zbrodnie Japończyków w Chinach, na Filipinach i na innych podbitych terenach w Azji znalazły się na marginesie, a niektóre w ogóle nie zostały wymienione (jak te popełnione w Korei i na Tajwanie czy niewolnicza praca setek tysięcy Koreańczyków na wyspach japońskich). Rażące było nieuwzględnienie w składzie trybunału sędziego z Korei. Miliony Azjatów z Indonezji, Malajów, Indochin i Birmy, którzy cierpieli w czasie japońskiej okupacji, reprezentowali sędziowie z Wlk. Brytanii, Francji i Holandii, państw wciąż sprawujących kolonialne panowanie nad tymi krajami. Jak zauważył japoński badacz Madoka Futamura, proces tokijski nie miał szansy stać się fundamentem pojednania między Japonią a jej azjatyckimi sąsiadami, którzy do dzisiaj domagają się bardziej otwartego i jednoznacznego stanowiska Kraju Wiśni w kwestii popełnionych w czasie wojny zbrodni (m.in. w sprawie kobiet zmuszanych do prostytucji w wojskowych burdelach). A według oceny amerykańskiego historyka Johna W. Dowera, był to „sąd białego człowieka”, zarówno ze względu na jego skład (tylko trzech członków było Azjatami – z Chin, Filipin i Indii), jak i nastawienie oraz podejmowane tematy. Proces tokijski był przede wszystkim elementem amerykańskiej polityki okupacyjnej i miał do odegrania ważną rolę pedagogiczną w dziele wykorzenienia japońskiego militaryzmu i stworzenia nowego systemu politycznego i kultury obywatelskiej. Stąd m.in. wynikało uporczywe wskazywanie konspiracji kliki militarystów jako praprzyczyny zła w japońskim życiu publicznym i kolejnych agresji. Na 28 oskarżonych, którzy zasiedli na sali sądowej, aż 19 było wojskowymi. Najwyraźniej widać polityczne cele procesu w pominięciu tych kwestii, które zostały uznane przez Amerykanów za niewygodne czy niebezpieczne. Największe znaczenie miało świadome usunięcie z procesu – a także z debaty publicznej w okupowanym kraju, co było możliwe dzięki ścisłej cenzurze wojskowej – jakichkolwiek odniesień do kwestii odpowiedzialności za wojnę cesarza Hirohito. Toczyła się ona w jego imieniu, był on centralnym punktem wojennej propagandy, a większość agresywnych działań odbywała się za wiedzą i zgodą cesarza. Pod koniec wojny amerykańskie władze uznały, że bez wsparcia ze strony cesarza dla kapitulacji i zawarcia pokoju Japończycy mogą stawiać opór jeszcze długo, a także niemożliwe będzie pozyskanie ich dla demilitaryzacji i demokratyzacji kraju. Już w pierwszych tygodniach okupacji zdecydowano, że cesarz nie może zostać pociągnięty do jakiejkolwiek odpowiedzialności, odrzucano płynące z cesarskiego otoczenia sygnały o gotowości do abdykacji czy przyjęcia choćby moralnej współodpowiedzialności za wojnę i spowodowane nią nieszczęścia. Jeszcze przed rozpoczęciem procesu przedstawiciele administracji okupacyjnej uzgodnili z dworem cesarskim, który pozostawał w kontakcie z oskarżonymi i ich obrońcami, że w składanych zeznaniach pomijana będzie osoba cesarza, a nawet będą padały stwierdzenia, że stawiano go przed faktami dokonanymi. Główną odpowiedzialność, chroniąc władcę, miał na siebie wziąć najważniejszy z oskarżonych – generał Tōjō Hideki, premier i minister wojny w latach 1940–44. Z akt zgromadzonych przed rozpoczęciem procesu amerykański personel usunął dokumenty, na podstawie których sędziowie mogliby wnioskować o współodpowiedzialności Hirohito. Ten scenariusz został zrealizowany niemal idealnie. Było tylko jedno potknięcie, szybko naprawione. Gdy w grudniu 1947 r. na sali sądowej Tōjō wspomniał o najwyższej władzy cesarza i swojej własnej wobec niego podległości, amerykańscy prokuratorzy przekazali mu natychmiast, za pośrednictwem cesarskich doradców, żądanie odwołania tych zeznań, co oskarżony niezwłocznie uczynił w swoim następnym wystąpieniu przed sądem. Inne pominięcia również były znamienne i pokazywały instrumentalne bądź przynajmniej selektywne podejście do wymierzania sprawiedliwości. Wiele miejsca i czasu poświęcono japońskim agresjom i łamaniu przez ten kraj prawa międzynarodowego, natomiast nie dopuszczono w trakcie procesu, mimo prób podejmowanych przez oskarżonych i ich obrońców, jakichkolwiek wzmianek, że to Związek Radziecki niewątpliwie złamał zawarty w kwietniu 1941 r. pakt o neutralności, wypowiadając 8 sierpnia 1945 r. wojnę Japonii i atakując jej wojska w Mandżurii, a także popełniając zbrodnie wojenne na jeńcach i ludności cywilnej. Potępiano metody prowadzenia wojny przez Japonię, ale nie dopuszczono – mimo wniosków obrony – do podjęcia wątku amerykańskich bombardowań japońskich miast, czy to konwencjonalnych (m.in. naloty na Tokio w marcu 1945 r.), czy zrzucenia bomb atomowych na Hiroszimę i Nagasaki, co w sumie przyniosło śmierć kilkuset tysiącom japońskich cywilów. Najbardziej być może bulwersujące było pominięcie w akcie oskarżenia i w trakcie procesu osławionej jednostki 731. Działała ona na terenie Mandżurii i dokonywała nie mniej straszliwych – a na pewno na większą skalę – eksperymentów medycznych, jak te przeprowadzane przez dr. Josefa Mengele w Auschwitz czy lekarzy w innych niemieckich obozach koncentracyjnych: m.in. wypróbowywała na cywilach i jeńcach wojennych działanie broni biologicznej i chemicznej, dokonywała wiwisekcji. Dowódca tej jednostki gen. Ishii Shirō dostał się w ręce Amerykanów i w zamian za gwarancję bezkarności przekazał im wyniki przeprowadzonych eksperymentów, które w Waszyngtonie uważano za bardzo cenne. Sam dobór oskarżonych również nie był wolny od arbitralności. Aresztowania podejrzanych o zbrodnie wojenne rozpoczęły się we wrześniu 1945 r., a w grudniu tego roku ponad stu uwięzionych zakwalifikowano do najwyższej kategorii „przestępców klasy A”. Jakkolwiek by to paradoksalnie brzmiało, wybrano z nich akurat 28, gdyż uznano, że tylko taka liczba zmieści się w sali sądowej na miejscach przeznaczonych dla oskarżonych. W ostatniej chwili dwóch z nich wymieniono na więźniów dostarczonych przez stronę radziecką, która z prestiżowych powodów chciała mieć, podobnie jak w Norymberdze, „swoich” oskarżonych. Amerykanie zadbali o medialną oprawę procesu. Odbywał się on w auli wykładowej cesarskiej szkoły oficerskiej, gdzie zapewniono kilkaset miejsc dla dziennikarzy i publiczności. Cały przebieg procesu był filmowany, przygotowano oświetlenie i scenografię, co skłoniło holenderskiego członka trybunału do nazwania go „wielkim spektaklem w hollywoodzkim stylu”, a korespondenci amerykańskiej prasy oprawę otwarcia procesu porównywali do filmowej premiery. W odróżnieniu od Norymbergi, gdzie nie tylko zespół sędziowski, ale i prokuratorski były międzynarodowe i odzwierciedlały, przynajmniej w teorii, równe prawa aliantów, w Tokio był jeden główny oskarżyciel, Amerykanin Joseph Keenan, co dodatkowo zwiększało kontrolę administracji MacArthura nad przebiegiem procesu. Główną jego część zajmowały próby udowodnienia zarzutu konspiracji dla wywołania kolejnych wojen i podporządkowania Japonii obszarów wschodniej Azji, Oceanu Indyjskiego i Pacyfiku (nie ostał się zarzut postawiony w akcie oskarżenia – dążenia do dominacji nad Ameryką Północną i Południową). Jako daty początkowej nie przyjęto ani agresji na Chiny w 1937 r., ani zajęcia Mandżurii w 1931 r., ale dość arbitralnie wybrany rok 1928, kiedy to w japońskich kręgach rządzących miał zostać przyjęty plan agresywnych działań na rzecz podboju Azji. Dowodem na to miało być zamordowanie na zlecenie Japończyków jednego z dowódców wojskowych w północnych Chinach. Odrzucano argumenty oskarżonych, że takiego planu nie ułożono, a polityka Japonii wynikała z decyzji podejmowanych ad hoc. Że realizowano interesy polityczne, gospodarcze i militarne w odpowiedzi na takie wydarzenia, jak wojna domowa, chaos i rosnące wpływy komunistyczne w Chinach, a także ekonomiczny protekcjonizm kolonialnych mocarstw europejskich i USA, zagrażający rozwojowi cesarstwa. Do takiej interpretacji polityki Japonii skłania się większość współczesnych historyków, nie zamykając przy tym oczu na jej agresywny, imperialny, a także w wielu aspektach zbrodniczy charakter. Fundamentalny dla aktu oskarżenia zarzut konspiracji nie został w Tokio przekonująco udowodniony, nie opisano precyzyjnie ani łańcucha decyzyjnego, ani nie zestawiono listy konspiratorów. Było to właściwie niewykonalne, choćby z tego względu, że w Japonii między 1928 a 1945 r. rządy zmieniły się 17 razy, nie było sprawującej władzę organizacji porównywalnej z partią nazistowską ani lidera dzierżącego pełnię władzy wykonawczej jak Adolf Hitler. Paradoksem było, iż surowy osąd japońskich podbojów wydawano również w imieniu mocarstw kolonialnych, które ustanowiły swoje imperia często przy użyciu siły, a w trakcie trwania procesu stosowały przemoc dla obrony panowania w Wietnamie, Indonezji i na Malajach. Kontekst polityczny stanowiła też nasilająca się zimna wojna oraz sukcesy komunistów w wojnie domowej w Chinach (doprowadziły do ewakuowania się na Tajwan władz Kuomintangu, reprezentującego Chiny w tokijskim trybunale). Oskarżeni próbowali wykorzystywać tę nową polityczną koniunkturę, argumentując, że wojna w Chinach służy

