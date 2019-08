Europa po napoleońsku

Mija 250 lat od urodzin Napoleona Bonaparte. Słyszeli o nim wszyscy, ale nie wszyscy znają prawdziwy wymiar przemian, jakie się dokonały w Europie za jego sprawą.

Napoleon Bonaparte niezmiennie plasuje się w czołówce najbardziej rozpoznawalnych postaci w dziejach Francji. Rodzi skojarzenia i emocje również poza nią. Wywołuje przy tym skrajne oceny, począwszy od prymitywnych i obraźliwych porównań z dwudziestowiecznymi zbrodniczymi dyktatorami – Hitlerem i Stalinem, po bałwochwalcze hołdy należne mu, wedle zwolenników i entuzjastów, jako jednemu z największych geniuszy w dziejach. Jak napisał zmarły niedawno wybitny znawca epoki Andrzej Nieuważny we wstępie do książki Jeana Tularda „Napoleon – mit zbawcy”, „Napoleon to jedna z niewielu postaci, która bez uszczerbku dla swego uniwersalizmu może być przyjęta w narodowych barwach nie tylko przez Włocha, Belga, Holendra, Niemca czy Polaka, ale także Austriaka, Węgra, Greka lub Rosjanina.