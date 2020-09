Jakub Szela – morderca, ludowy heros czy narodowy bohater?

Morderca, ludowy heros, narodowy bohater? Wszystko zależy od tego, kto go opisuje.

Jakub Szela patronuje współcześnie najpewniej tylko jednej ulicy w Polsce, znajdującej się we wsi Solarnia koło Kuźni Raciborskiej. Do 2014 r. jego imię nosił także dawny plac Hohenzollernów we Wrocławiu, lecz, co ciekawe, w wyniku interwencji zamiejscowego, krakowskiego „Dziennika Polskiego” kłopotliwą nazwę usunięto. W okresie transformacji tabliczki uliczne upamiętniające Szelę zlikwidowano również w Olkuszu i w Zielonej Górze.

Działania te nie należały do trudnych ani skomplikowanych organizacyjnie.