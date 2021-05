Hitler i jego dzieło

Odwołania do ideologii i praktyki Hitlera są dziś częścią sporów o współczesną politykę globalną.

Poświęcono mu ok. 150 tys. opracowań. Choć z 86 mln kliknięć (plus 2 mln cyrylicą) w konkurencji Google ląduje daleko za Churchillem (124 mln) oraz Rooseveltem (116 mln), to jednak przed Stalinem (44,5 mln plus 12 mln w „grażdance”). Wciąż rozpala wyobraźnię. Z jego klęski w 1945 r. powstał nowy świat. Nowe państwa i społeczeństwa. Nowe granice i globalne fronty. Nowe wartości – jak prawne pojęcie ludobójstwa. I nowe instytucje jak trybunał norymberski, a potem „błękitne hełmy” ONZ.