Wybrałyśmy Wolność – 4 czerwca 1989. Obchody święta wolności

Jak co roku Dom Spotkań z Historią zaprasza do świętowania rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów, które odbyły się 4 czerwca 1989 r.

W ramach tegorocznych obchodów Gaba Kulka i Paulina Przybysz zaśpiewają w zupełnie nowych aranżacjach dwa wybrane przez publiczność utwory, które trafią na Singiel Wolności, a wirtualna galeria „Posłuchaj, to wolność” przypomni muzyczny krajobraz lat 80. Odsłonięty zostanie także pomnik „Solidarności” i tradycyjnie już odbędzie się toast pod Niespodzianką. Co więcej — DSH zaprasza też na wystawę o kobietach opozycji i prezentuje nową książkę o fotografkach tamtych czasów. To wszystko już 4 czerwca.

4 czerwca to rocznica szczególna. Dom Spotkań z Historią od lat zaprasza do wspólnego jej świętowania, przypomina wydarzenia 1989 roku i przygląda się im z rozmaitych perspektyw. W tym roku, z powodu trwającej pandemii, nie może się odbyć okolicznościowy koncert, ale DSH nie rezygnuje z przypominania melodii tamtego czasu. Muzyczny świat lat 80. powróci w zupełnie nowej formule.

POSŁUCHAJ, TO WOLNOŚĆ — SINGIEL WOLNOŚCI

Jak mówi Piotr Jakubowski, dyrektor Domu Spotkań z Historią: „Z tej strony przełomowi 1989 roku jeszcze się nie przyglądaliśmy. Lata 80. były pełne brzmień wolności — przemycanej w tekstach pod nosem cenzury, w muzyce i na koncertach. Przypomnimy muzyczną atmosferę tamtych lat i zaprosimy do głosowania na Singiel Wolności. Wspólnie wybierzemy utwory, które znajdą się na dwóch stronach siedmiocalowego limitowanego winylu”. Znakomite wokalistki i twórczynie Paulina Przybysz oraz Gaba Kulka wykonają je we własnych aranżacjach, dając nowe życie utworom, które towarzyszyły rodzącej się w Polsce wolności.

Głosowanie online potrwa od 4 do 15 czerwca. Wszystkich utworów będzie można posłuchać w wirtualnej galerii na stronie towolnosc.dsh.waw.pl. Znajdą się tam nie tylko teksty piosenek, lecz też ich kultowe wykonania, których każdy będzie mógł posłuchać. Będzie można zanurzyć się w muzyczny świat lat 80., przypomnieć sobie ikoniczne zespoły i wykonawców, wrócić do atmosfery tamtego czasu. Wszystko to możliwe jest dzięki współpracy z Radiospacją, na której stronie odbędzie się głosowanie (a na antenie dowiemy się więcej o utworach) oraz nowopowstałym Muzeum Rocka, organizatorem wystawy „Jarocin – Stacja Wolność!”. Jakie piosenki przypomni DSH? Które z nich będą miały szansę trafić na Singiel Wolności? Jakie brzmienie dadzą im Gaba Kulka i Paulina Przybysz? To wszystko stanie się jasne już wkrótce!