Skreślony Kruczkowski. Czy warto dziś wracać do „Kordiana i chama”?

Miał zadatki, żeby zostać następcą Stefana Żeromskiego, ale tak się nie stało. Nie mógł, nie chciał, nie potrafił?

Do niedawna w polskiej kulturze istniała pewna niepisana zasada: jeśli jakieś dzieło ma przetrwać próbę czasu, doczekać się wznowień, wystawień na deskach teatrów i omówień, trzeba je wtłoczyć w formę romantyczną, choćby nie wiadomo jak do niej nie przystawało. Dobrym przykładem jest pokaz „Wyzwolenia” Stanisława Wyspiańskiego z listopada 1918 r. Na widowni warszawskiego Teatru Polskiego zasiadł Józef Piłsudski, a widzom po kolejnych linijkach tekstu wygłaszanego przez Konrada łzy wzruszenia ciekły po policzkach bez względu na krytyczną wymowę dzieła. Temu zaszufladkowaniu oparł się Witold Gombrowicz, który stał się tak upartym krytykiem romantyzmu, że nijak do kanonu nie pasował, a mimo to cieszy się niesłabnącym uznaniem.

Mniej szczęścia mieli ci, którzy pisali nie tyle o wyzwoleniu ducha, ile ciała. I to z bardzo realnej opresji. W dodatku ich twórczość musiała się zmierzyć z młotem antykomunizmu, który w latach 90. miażdżył wszystkie teksty kultury mogące odwoływać się do walki klas czy materializmu dialektycznego. Nie zważano na społeczny kontekst i zupełnie inną rolę marksizmu, z którego dorobku w pierwszej połowie XX w. czerpali nie tylko bolszewicy, ale też socjaldemokraci. Ci twórcy chcieli zmienić polskie spojrzenie na romantyzm, nie niszcząc go. Taki los spotkał „Kordiana i chama” Leona Kruczkowskiego, choć sam autor bardziej dialogował ze Stefanem Żeromskim niż Marksem.

Tysięczny Baryka

W swoim debiutanckim tomie poetyckim „Młoty nad światem” Kruczkowski przedstawiał się jako „tysięczny Baryka, najmłodszy z Cezarych”. Spuściznę „starego mistrza” traktował z atencją, lecz krytycznie; miał ambicję być jego „lepszym” następcą. W wierszu „Cezarego Baryki elegia na śmierć Stefana Żeromskiego” pisał: „Dałeś krew sercu memu, a cóż ja dla serca uczynię? Lecz jutro – wiem – będę miał serce niechwiejne! Hetmanie! Na grobie Twym legła chorągiew, którą podejmę!”. Autor „Niemców” idzie krok dalej, co niebawem zaprowadzi go do „Kordiana i chama”.

Skądinąd Kruczkowski zarzucał autorowi „Popiołów” historyczny woluntaryzm. Życzeniową postawę, według której „szlachta i inteligencja duchowo utożsamią się z ludem”, a „filantropia zmieni układ sił klasowych”. Kruczkowski twierdził, że jego na to nie stać. Wobec polityki i historii pragnie pozostać realistą. Bazować na źródłach, a nie domysłach. I choć teza ta została napisana w 1957 r., gdy był już prominentnym człowiekiem totalitarnej władzy, to wydaje się, że jego krytyka wobec Żeromskiego była szczera, wypływała bowiem z pamięci II Rzeczypospolitej. Do takich wniosków zaprowadziła go własna biografia.

Jego droga pisarska była trudna, nic nie zapowiadało wielkiej kariery. Jako jedno z siedmiorga dzieci krakowskiego introligatora Łukasza Kruczkowskiego spędził kilka lat w służbie wojskowej, ukończył chemię, a potem zatrudnili się z żoną jako nauczyciele w Sosnowcu. Następnie pracował w rafinerii naftowej w Limanowej i cementowni w Łazach. Wszędzie starał się być blisko ludzi i ich codziennych niedoli. Ledwo wiązał koniec z końcem.

Obraz cierpień minionych Kruczkowski odnajduje w pamiętnikach zapomnianej postaci – Kazimierza Deczyńskiego. Żyjącemu na początku XIX w. autorowi udało się mimo chłopskiego pochodzenia i przeciwności zostać nauczycielem i wykorzystać to do tzw. podburzania chłopów, czyli takich „zbrodni” jak pisanie za nich listów, skarg, podań oraz niesienie pod strzechy kaganka oświaty. W 1829 r. siłą został wcielony do 2. pułku piechoty liniowej stacjonującego w Końskich, walczył w powstaniu listopadowym. Zmuszony wyemigrować do Paryża, przed śmiercią zdążył napisać „Opis życia wieśniaka polskiego”, wydany pół wieku później przez historyka Marcelego Hendelsmana już pod tytułem „Żywot chłopa polskiego na początku XIX wieku”. Książka, de facto akt oskarżenia wobec wciąż istniejących pod zaborami przeżytków feudalizmu, spotkała się z ostrą krytyką środowiska emigracyjnego, i to ona posłużyła Kruczkowskiemu za inspirację dla „Kordiana i chama”.

„Chamy” kontra „Kordiany”

Nie ma sensu streszczać tej powieści, przyznać jednak należy, że wywołała burzę. Od „Przedwiośnia” nie było w II RP drugiej pozycji tak dyskutowanej. Gdyby zastanowić się nad głębszym sensem tej książki, to przedstawia ona to, co można by nazwać genealogią współczesnej struktury społecznej naszego kraju, bo tłumaczy jej specyfikę i skutki „długiego trwania pańszczyzny”. Z dzieła przebija cierpka obserwacja, że nienaprawiona i nieodpokutowana krzywda wyrządzona części społeczeństwa uniemożliwia nam bycie obywatelami. Nie ma integracji, a to prowadzi do resentymentu i odrzucenia.

Relacje między „chamami” a „Kordianami”, kiedyś utrwalone i wygrywane przez „obce potencje”, dziś tak jak w II RP cementują głęboki podział, rodzą ostre konflikty światopoglądowe, sankcjonują pogardę i nienawiść. „Nie ma w tym kraju narodu – czytamy w powieści. – Jest klasa szlachty polskiej, twardych dzierżycieli ziemi, wsteczników zaskorupionych w zeszłowiecznym czerepie pojęć i wyobrażeń, rozprawiająca gorliwie o wolności, ale wolności dla siebie, wolności panowania i przodowania we wszystkim, strzegąca monopolu tej wolności. I jest ciemna, upodlona w nędzy i niewoli odwiecznej masa chłopska, bezwładna i odrętwiała, na ogromnych obszarach tego kraju”.

Jak pokazuje dysproporcja między liczbą wystawień choćby „Kordiana” Juliusza Słowackiego a polemizującego z nim „Kordiana i chama”, współcześnie o krzywdzie społecznej wolimy nie pamiętać i nie chcemy się nią zajmować. Wolimy myśleć o sobie jako potomkach szlachty, a nie chłopstwa. Masowo się okłamujemy i tworzymy iluzję. Tym bardziej warto wrócić do „Kordiana i chama”, bo to jedna z ostatnich powieści mówiących wprost o chłopskim wykluczeniu.

Kruczkowski bezwzględnie próbuje się z tym piętnem rozliczyć. W II RP stykał się z ubóstwem i widział, że państwo nie potrafi sobie z tym poradzić. Nie jest jednak burzycielem polskiej kultury, ma do niej szacunek i dlatego zarazem zadaje pytania tradycji Słowackiego, Mickiewicza czy Krasińskiego. Należy również pamiętać, że w „Kordianie i chamie” nieobca jest Kruczkowskiemu postawa, którą najlepiej zobrazował Władysław Broniewski w słynnym wierszu „Bagnet na broń”: „są w ojczyźnie rachunki krzywd, obca dłoń ich też nie przekreśli, ale krwi nie odmówi nikt, wysączymy ją z piersi i z pieśni”.

Kruczkowski we wstępie do „Kordiana i chama” zaznacza, że to powieść dokumentalna. „Praca moja – podkreśla – polegała przede wszystkim na zorganizowaniu i dramatycznym uruchomieniu materiałów historycznych”. Podstawą była książka Deczyńskiego.

Wyprzedził Hannę Arendt

Okres II wojny światowej spędził w oflagach w Arnswalde II B (Choszczno) i Gross-Born (Borne Sulinowo). Po powrocie do Polski energicznie zabrał się do pracy literackiej. Został jednym z założycieli „Twórczości”, najstarszego, wciąż ukazującego się pisma literackiego. Ale to wojenne doświadczenia staną się dla niego decydujące. Za inspirację do napisania „Niemców” – najważniejszego dzieła w karierze – posłużył widok niemieckiego rolnika, którego oglądał zza krat jenieckiego obozu. Pisarz nie mógł się pogodzić, że ów rolnik, choć nikogo nie bił i nie mordował, to w jakiś sposób ponosi odpowiedzialność za zburzenie Warszawy i Oświęcim.

Kruczkowski pierwotnie zatytułował sztukę „Niemcy są też ludźmi” i właśnie to jest klucz do jej zrozumienia. „Niemcy” były pierwszą wnikliwą próbą uczciwego zmierzenia się z tematem indywidualnej odpowiedzialności za zbrodnie III Rzeszy. Co ważniejsze, rzecz powstała w 1949 r., gdy trudno było o obiektywizm w ocenie niemieckiej winy. Tym bardziej była nowatorska. Z kolei konwencja dramatu rodzinnego i nałożona na to problematyka psychologiczna i moralna czyniła z niego klasyczną formę niosącą „trwałe wartości”. „Literacki obraz Niemca – pisał Kruczkowski – w naszych współczesnych powieściach, nowelach, dramatach i filmach na tematy okupacyjne był obrazem o bardzo nikłej lub zgoła żadnej wartości poznawczej, mówił o gestach i minach, o funkcjach i uczynkach – nic jednak albo prawie nic o motywach działania, o mechanizmie wewnętrznym »funkcjonariuszy zbrodni«, tym mechanizmie, na którym hitlerowski imperializm grał swoje potworne »imbrioglio«”.

Grano tę sztukę jako akt zrozumienia, gest człowieczeństwa, ale bynajmniej nie zapomnienia. Bo to również „oskarżam”, zwłaszcza gdy padają słowa: „sumieniem Niemca pozostanie zawsze drugi Niemiec”. W tych wszystkich ocenach Kruczkowski był pierwszy. Dopiero w 1963 r. Hannah Arendt w książce „Eichmann w Jerozolimie – rzecz o banalności zła” zwróciła uwagę na podobne aspekty. W 1996 r. Daniel Goldhagen w dyskusyjnej, ale inspirującej monografii „Gorliwi kaci Hitlera: zwyczajni Niemcy i Holocaust” stawiał podobne pytania. „Niemców” grano nie tylko w Polsce czy w NRD, lecz na całym świecie, bo jak mówił autor: „sonnenbruchizm w gruncie rzeczy nigdy nie był problemem wyłącznie niemieckim”.

Heglowskie ukąszenie

Na dalszej recepcji dorobku Kruczkowskiego i jego dzisiejszej nieobecności zaciążyła postawa, którą zajął w powojennej Polsce. W listopadzie 1949 r. został członkiem Ogólnokrajowego Komitetu Obchodu 70-lecia urodzin Stalina. Po śmierci „słońca narodów” pisał: „Kochaliśmy go jak ojca i jak przyjaciela”. W „Trybunie Ludu” opisywał życiorys Bieruta, jakby miał do czynienia ze św. Aleksym. To jednak nieodosobniona postawa w tamtym czasie. Ukąszenie heglowskie nie ominęło wielu. Skupiając się na najwybitniejszych pisarzach epoki, powinniśmy wymienić jeszcze Gałczyńskiego, Iwaszkiewicza, Tuwima. Postawa Kruczkowskiego najbliższa jest jednak Broniewskiemu, który był zwolennikiem radykalnej lewicy tak przed wojną, jak po niej.

Poglądów nie zmienił, one po prostu ewoluowały. Kruczkowski w 1949 r. został prezesem Związku Literatów Polskich. W „zlepie” jednak nie zawsze go słuchano. W 1956 r., gdy głośno sprzeciwiał się jakiejkolwiek „liberalizacji”, koledzy po piórze go „wytupali”. Po latach Jerzy Putrament, podobnie jak Kruczkowski „twardogłowy”, wspominał ten wieczór jako okropny. Znamienne, że w publicystyce dawał upust swoim, było nie było, stalinowskim poglądom, a w prozie wybierał wycieczki w przeszłość.

„Kordiana i chama” nie udało się wystawić w Teatrze Ateneum, bo Schiller i Stefan Jaracz pokłócili się o linię repertuarową, ale Kruczkowskiego wystawiali najwięksi: od Erwina Axera po Kazimierza Kutza. Po wojnie partyjna pozycja ułatwiała kontakty z teatrem. W latach 1949–51 „Niemcy” zostali wystawieni 18 razy na deskach różnych scen w Polsce. Ale w PRL także po utracie przez Kruczkowskiego wpływów, też po śmierci, sztuka długo nie schodziła z afiszów. Była jedną z najczęściej adaptowanych w Teatrze Telewizji. Tu również reżyserowali ją wybitni: Adam Hanuszkiewicz, Kazimierz Dejmek, Jan Świderski czy Andrzej Łapicki.

Historia obchodziła się z Kruczkowskim bezpardonowo. Do 2013 r. „Niemcy” widnieli jeszcze w spisie lektur szkolnych. W połowie 2017 r. nazwisko pisarza trafiło zaś na indeks IPN, a ulice jego imienia dekomunizowano. Był pisarzem, który miał zadatki, by zostać następcą Żeromskiego. Nie stało się tak z jego winy, a raczej wskutek wojny, która unieważniła na długi czas kulturalną przestrzeń II RP. W PRL nie zapisał się złotymi zgłoskami. Nie mógł, nie chciał, nie potrafił? Jego polityczna biografia słusznie powinna być oceniona negatywnie. Nie zmienia to jednak faktu, że jego twórczość, a w szczególności dwa wybitne dzieła XX w. – „Kordian i cham” i „Niemcy” – domaga się nie tylko uznania, ale i nowych artystycznych inspiracji.

