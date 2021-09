Smocze zęby

Trzeciej Rzeszy w ciągu kilku lat udało się zmienić edukację w szczelny, domknięty system, produkujący fanatycznych zwolenników führera. Szkoła stała się partyjnym poligonem.

Obowiązywała zasada: „Daj Hitlerowi dziecko od chwili, gdy nauczy się mówić i myśleć. Będzie jego!”. I rodzice dawali. Posyłając dziecko do żłobka i przedszkola, podpisywali zgodę na oddanie go pod jurysdykcję partii. Ale system interesował się dzieckiem dużo wcześniej – jeszcze przed poczęciem. Tak, by zapobiec rodzeniu się jednostek niepożądanych i wyhodować zdrową rasę superżołnierzy.

Kawa była w Berlinie lat 30. towarem deficytowym. Dwie paczki wsunięte dyskretnie do kieszeni płaszcza wystarczyły Gregorowi Ziemerowi, by pozyskać przychylność urzędnika oświatowego.