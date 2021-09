Największa ucieczka z PRL

W latach 80. granice przekraczał, kto mógł. Legalnie i nielegalnie.

W ostatniej dekadzie PRL nastąpił największy w historii Polski Ludowej odpływ obywateli za granicę. Początek lat 80. Jeszcze tego nie zapowiadał: od końca 1979 r. władze zaczęły ograniczać wydawanie zezwoleń na emigrację do RFN. A po Sierpniu ’80 raptownie pogorszyły się możliwości wyjazdów czasowych do krajów socjalistycznych. Emigracja do nich była niewielka, ale wprowadzone w latach 70. ułatwienia podróży w granicach bloku radzieckiego – z dowodem osobistym i bez obowiązku uzyskiwania wiz – dały milionom Polaków pierwsze zagraniczne doświadczenia.