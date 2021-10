35 pomników

80 lat temu w Babim Jarze hitlerowcy rozstrzelali 33 771 osób w dwa dni. Później liczba ofiar wzrosła do 100 tys. Wiadomo, kto zabijał i kto ginął, ale jak upamiętniać tę śmierć – to w Ukrainie wciąż powód do kłótni.

Niektórzy kijowscy rozmówcy – ci zaangażowani w temat, jak i zwykli spacerowicze w Babim Jarze, który dzisiaj jest miejskim parkiem – zamiast „politycznych kłótni” wolą łagodniejsze „etyczne spory”. Ale wielu mówi wprost: kto zagarnie dla siebie narrację historyczną, zdobędzie Ukrainę. Wśród chętnych są i lokalni polityczni watażkowie, i Władimir Putin. – Niestety, obserwujemy w Ukrainie walkę wielu grup interesu i wpływu, które współzawodniczą o upamiętnienie Babiego Jaru – mówi Rusłan Kawaciuk, zastępca dyrektora generalnego Fundacji i Centrum Pamięci Zagłady (CPZ) Babi Jar, która powstała w 2016 r.