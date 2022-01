U boku hipopotama

Książka amerykańskiego dziennikarza Johna Pomfreta pokazuje, jak po 1989 r. solidarnościowe władze z pomocą byłych szpiegów SB otworzyły nam drzwi na Zachód.

Konkretnie chodzi o współpracę polskiego wywiadu cywilnego z CIA i o to, jak istotną rolę w drodze Polski ku NATO i UE odegrali szpiedzy Służby Bezpieczeństwa, czyli byli funkcjonariusze I Departamentu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL. Tę mało znaną historię opisał Amerykanin John Pomfret w wydanej niedawno w USA książce „From Warsaw with Love. Polish spies, the CIA and forging of an unlikely alliance” (Pozdrowienia z Warszawy. Polscy szpiedzy, CIA i wykuwanie niezwykłego sojuszu).