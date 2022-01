Parasol nad premierem

Netflix pokazał adaptację głośnej książki Roberta Harrisa o kryzysie monachijskim z 1938 r. To próba rehabilitacji Neville’a Chamberlaina.

Gdy Neville Chamberlain pierwszy raz odwiedził Adolfa Hitlera w Berchtesgaden, rozmawiali trzy godziny. Brytyjski premier był przekonany, że nawiązał z niemieckim führerem nić porozumienia. I że go przejrzał. Jednemu ze współpracowników mówił potem, że to „bez wątpienia najbardziej obrzydliwy i bigoteryjny człowiek, z którym musiałem się zadawać”. Hitler nie pozostał mu dłużny: „Jeśli jeszcze kiedyś ten głupi, stary człowiek z tą swoją parasolką przyjedzie nam przeszkadzać, zepchnę go ze schodów i będę skakał mu po brzuchu przed fotoreporterami”.