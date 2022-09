Moskwa 1812: miasto w ogniu

Kiedy Polacy zdobyli Moskwę we wrześniu 1812 r., byli przekonani, że „powstanie Polska całą gębą”. Powstała półgębkiem i to karmionym przez Rosję.

Huzar Jan Nepomucen Umiński wkroczył z Napoleonem do Moskwy.

Rankiem 14 września 1812 r. oddziały dowodzącego cesarską kawalerią Joachima Murata zbliżały się do Moskwy. Rosyjskie szańce, gdzie jeszcze niedawno zamierzał się bronić Michaił Kutuzow, zostały opuszczone. Kiedy napoleońskie wojska tego dnia wspięły się na górę Pokłonną, oczom zdobywców ukazał się egzotyczny krajobraz złotych kopuł cerkwi. Jeden z oficerów zaraz określił to jako „azjatycki splendor”. Przydzielony do sztabu Bonapartego Eustachy Sanguszko opowiadał: „Okazała się nam raptem ta dawna stolica carów.