Tabor idzie do nieba

Co się śni w domach zbudowanych na grobie 77 ludzi?

O tej zbrodni wiedział cały Karczew, pamięć o niej była tu jak zły spadek. Przez 80 lat dużo wysiłku, urzędniczo i prywatnie, włożyło miasteczko w zapominanie. Na przemian to milczano o zabitych, to przeciwstawiano im rozbuchane życie. Grób w tym pomagał, bo zarastał krzakami i wkrótce z kategorii „tutaj” przeszedł do „gdzieś tam”.

Wciąż jest „gdzieś tam”, choć świadkowie wskazują go palcami. Karczew tymczasem zbudował tu pod koniec lat 80. osiedle domów jednorodzinnych Warszawska.