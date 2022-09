Historia prosto z książki

Silni na papierze

Polskie wojska operacyjne w Układzie Warszawskim, Jarosław Pałka, IPN Warszawa 2022, s. 413

To nie jest książka do poduszki. Czyta się ją żmudnie, ale nie ze względu na styl autora, lecz ogrom informacji. To jest jej siła i zaleta – przebadanie ogromu dokumentów. Praca jest pod pewnymi względami pionierska, bo studia nad „Ludowym” Wojskiem Polskim, pomijając publicystykę i nieliczne cząstkowe opracowania, leżą odłogiem. Co zaskakuje, bo dokumenty odtajniono kilkanaście lat temu i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zająć się tym wycinkiem rzeczywistości PRL.