Gra w kości

Rosyjskie wojska wykradły z ukraińskiego Chersonia szczątki księcia Grigorija Potiomkina. Dlaczego kochanek carycy Katarzyny II jest tak ważny dla Putina?

„Ojciec Anatolij zapala sześć świec, idzie na środek cerkwi i otwiera ukryte drewniane drzwi w posadzce. Strome schody prowadzą w mrok. Duchowny idzie przodem i przykleja pierwszą świecę do ściany. Oświetla ona wąski korytarzyk. Ojciec Anatolij przytwierdza do ściany kolejne świece, aż dochodzi do niewielkiej komnaty. Prosta drewniana trumna, z krzyżem na wieku, stoi na podium pośrodku. Pop podnosi wieko trumny. W środku jest mała czarna torba z czaszką i ponumerowanymi kośćmi należącymi do księcia Grigorija Potiomkina” – tak brytyjski historyk Simon Sebag Montefiore opisał swoją wizytę w podziemiach soboru św.