Jan Kalwin: śmiertelny wróg wesołych świąt. To nie były przelewki

460 lat temu zmarł największy asceta spośród ojców reformacji. Śmiertelny wróg wesołych świąt. Jedyną osobą naprawdę niebezpieczną dla Kalwina okazał się konkurencyjny teolog Sebastian Castellio.

„Podstawy religii chrześcijańskiej” Jana Kalwina, właśnie wydawane w pięknym przekładzie Michała Mrozińskiego, zachęcają do przyjrzenia się człowiekowi, który łącząc etykę protestancką z duchem kapitalizmu, wpłynął na bieg historii bardziej niż inni przywódcy reformacji. W Polsce XVI w. kalwini – z Mikołajem Rejem, Firlejami, Janem Łaskim i Janem Zamoyskim – nadali kształt polskiemu „złotemu wiekowi”. Jednak w czasach kontrreformacji i „potopu” kojarzyli się ze „zdradą” Jana Komeńskiego czy Janusza Radziwiłła. Obecnie gmina kalwińska to ok. 3200 wyznawców, choć w XX w. kalwinami były takie postacie jak Stefan Żeromski, Zofia Nałkowska, Alina Steinsbergowa, a dziś choćby Tomasz Piątek…

Zaczęło się 21 maja 1536 r. w Genewie od głosowania. Na fali protestanckiej gorączki większość mieszczan tej rezydencji biskupiej posłuchała wędrownego agitatora i podniosła rękę za tym, by w mieście obowiązywała jedynie religia reformowana. Protestantyzm był ruchem miejskiej warstwy średniej i biedoty. Kusił wolnością, podsuwając proste odpowiedzi na poczucie lęku i niemocy. Demokratyczna decyzja szybko doprowadziła do anarchii. Motłoch wdarł się do kościołów, niszcząc figury i obrazy, wypędzając z miasta ostatnich księży, mnichów i zakonnice. Nie bardzo jednak wiedziano co dalej.

Dyktatura bibliokracji

Traf chciał, że w tych dniach był w mieście przejazdem 27-letni Francuz, autor właśnie wydanych po łacinie pierwszych sześciu rozdziałów „Podstaw religii chrześcijańskiej”. Inicjatorzy rebelii, bezradni wobec bałaganu, przekonali rajców miejskich, by zaangażowali „Galla” na stałego „lektora Pisma Świętego”, a Kalwina – by na mieszkańcach Genewy wcielił w życie swe zapiski.