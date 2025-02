Zawiłe dzieje Grenlandii. Donald Trump nie jest pierwszym, który wyciągnął ręce po tę wyspę

Pretensje Donalda Trumpa do Grenlandii sprowokowały reakcję polityków. Przywódcy 27 państw UE wydali w lutym deklarację, że będą bronić „integralności terytorialnej” Danii. Jak to się stało, że maleńki kraj wszedł w posiadanie największej wyspy świata?

Jak to się stało, że maleńka Dania jest dzisiaj największym mocarstwem „kolonialnym” świata? Zrozumienie obecnej sytuacji wymaga cofnięcia się o ponad tysiąc lat, do końca X w., kiedy ogromna Grenlandia była lądem właściwie bezludnym.

Lata 800–1300 to czas tzw. średniowiecznego optimum klimatycznego. Stopniowe ocieplanie się klimatu sprawiło, że w X w. doskonale przystosowana do warunków arktycznego zimna ludność autochtoniczna północnoamerykańskiej kultury Dorset opuściła południową część Grenlandii, przenosząc się na wyspy należące dziś do północno-wschodniej Kanady. Ten swoisty exodus jest dobrze udokumentowany przez świadectwa archeologiczne.