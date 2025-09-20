Muzeum Getta: dlaczego powstaje dopiero teraz? Jego twórcy weszli na pole minowe

21 września 1942 r. Niemcy zakończyli Grossaktion. W ciągu dwu letnich miesięcy w Wielkiej Akcji Likwidacyjnej zginęło ok. 300 tys. mieszkańców Warszawy. Powstaje muzeum, które to dokumentuje.

Dwa ogromne żurawie wiszące nad ulicami Sienną i Śliską w Warszawie wskazują, że w tym miejscu powstaje coś wielkiego. Ale dopiero po wejściu na plac budowy można docenić rozmach przedsięwzięcia. Zatwierdzony koszt inwestycji przekracza 320 mln zł. To dużo. Tym bardziej że inwestycja, formalnie biorąc, polega na remoncie i przebudowie dwu budynków dawnego szpitala. Tyle że to nie jest zwyczajna przebudowa i nie dotyczy zwyczajnego szpitala. Mówimy o XIX-wiecznym Szpitalu Dziecięcym im. Bersohnów i Baumanów, w którym będzie się mieścić Muzeum Getta Warszawskiego.

Ten projekt od wielu lat był przedmiotem dyskusji w kręgach naukowych. Prof. Barbara Engelking, szefowa Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN, jako pierwsza zaproponowała przekształcenie budynku szpitala w muzeum. Ale według niej formuła takiej placówki powinna być szersza. Nie Muzeum Getta, tylko Muzeum Żydów Warszawy, którzy mieszkali tu od kilkuset lat i to miasto współtworzyli.

