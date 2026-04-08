Startujemy: newsletter historyczny „Polityki”

Zacznijmy od podstaw. Ostatnio przeczytałem czerwoną książeczkę, tę samą, która zalega najpewniej w wielu polskich domach – tak jak i u mnie zalegała jeszcze na długo przed moim urodzeniem – „Poczet królów i książąt polskich” z czarno-białymi portretami Jana Matejki. Kiedy byłem dzieckiem, przeglądałem zamieszczone w niej reprodukcje (czasami je przerysowywałem), na zawsze wbijając sobie do głowy jedynie słuszne wyobrażenie o tym, jak prezentowali się nasi władcy od Mieszka po króla Stanisława. Ale żeby czytać biogramy? Panie, nuda!

Tymczasem wpadł mi w ręce tom „Kto pisze naszą historię?”, czyli rozmowy historyka Andrzeja Nowaka z innymi historykami. Jednym z nich jest Adam Leszczyński (autor słynnej „Ludowej Historii Polski”), który wyznaje, że dużo czytał od dziecka, a już biogramy z czerwonej książeczki to czytał tyle razy, że nauczył się ich na pamięć. Idąc za przykładem, zacząłem eksperyment: odtąd czytałem je na dobranoc własnemu dziecku.

Pouczająca lektura. Okazało się, że czerwona książeczka to nie tylko łatwy sposób na przekazanie w sztafecie pokoleń takich dat jak rok 1410 czy pojęć jak „unia lubelska”, lecz także pierwszy pretekst do krytycznych rozmów o historii kraju. Życie naszych władców usłane różami nie było, a i z nich samych najczęściej wzory takie sobie.

Ale wróćmy do historyków. Dziś zdarza się, że historia staje się polem politycznego sporu, a historyk – uczestnikiem politycznej walki. Przeszłość bywa wtedy narzędziem, którym próbuje się porządkować teraźniejszość i przekonywać do własnej wizji świata.

W newsletterze historycznym „Polityki” rządzić przeszłością nie chcemy. Nie będziemy narzucać jednej, jedynie słusznej wizji. W historii ciekawsze od pewników są sprzeczności, ludzkie dramaty i wybory. Jeśli gdzieś może kryć się jakaś prawda, to raczej w nich. A nie w gotowych odpowiedziach. Zaczynajmy!