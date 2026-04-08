Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Jakub Halcewicz
8 kwietnia 2026
Historia

Startujemy: newsletter historyczny „Polityki”

„Poczet królów i książąt polskich" z portretami Jana Matejki
W historii ciekawsze od pewników są sprzeczności, ludzkie dramaty i wybory. Jeśli gdzieś może kryć się jakaś prawda, to w nich.

Zapisz się na newsletter historyczny „Polityki”

***

Zacznijmy od podstaw. Ostatnio przeczytałem czerwoną książeczkę, tę samą, która zalega najpewniej w wielu polskich domach – tak jak i u mnie zalegała jeszcze na długo przed moim urodzeniem – „Poczet królów i książąt polskich” z czarno-białymi portretami Jana Matejki. Kiedy byłem dzieckiem, przeglądałem zamieszczone w niej reprodukcje (czasami je przerysowywałem), na zawsze wbijając sobie do głowy jedynie słuszne wyobrażenie o tym, jak prezentowali się nasi władcy od Mieszka po króla Stanisława. Ale żeby czytać biogramy? Panie, nuda!

Tymczasem wpadł mi w ręce tom „Kto pisze naszą historię?”, czyli rozmowy historyka Andrzeja Nowaka z innymi historykami. Jednym z nich jest Adam Leszczyński (autor słynnej „Ludowej Historii Polski”), który wyznaje, że dużo czytał od dziecka, a już biogramy z czerwonej książeczki to czytał tyle razy, że nauczył się ich na pamięć. Idąc za przykładem, zacząłem eksperyment: odtąd czytałem je na dobranoc własnemu dziecku.

Pouczająca lektura. Okazało się, że czerwona książeczka to nie tylko łatwy sposób na przekazanie w sztafecie pokoleń takich dat jak rok 1410 czy pojęć jak „unia lubelska”, lecz także pierwszy pretekst do krytycznych rozmów o historii kraju. Życie naszych władców usłane różami nie było, a i z nich samych najczęściej wzory takie sobie.

Ale wróćmy do historyków. Dziś zdarza się, że historia staje się polem politycznego sporu, a historyk – uczestnikiem politycznej walki. Przeszłość bywa wtedy narzędziem, którym próbuje się porządkować teraźniejszość i przekonywać do własnej wizji świata.

W newsletterze historycznym „Polityki” rządzić przeszłością nie chcemy. Nie będziemy narzucać jednej, jedynie słusznej wizji. W historii ciekawsze od pewników są sprzeczności, ludzkie dramaty i wybory. Jeśli gdzieś może kryć się jakaś prawda, to raczej w nich. A nie w gotowych odpowiedziach. Zaczynajmy!

Jakub Halcewicz

Dziennikarz, redaktor i działacz społeczny po dziennikarstwie i filozofii (podyplomowo) na Uniwersytecie Warszawskim. W „Polityce” od 2023 r. Odpowiada za media społecznościowe.

Pisze głównie o polityce, historii, polityce historycznej, Kościele katolickim i stosunkach polsko-litewskich. Był redaktorem „Gazety Wyborczej”, MamPrawoWiedziec.pl, „Przeglądu Powszechnego” i „Więzi”. Publikował także w „Newsweeku”, „Press”, „Rzeczpospolitej”, „Tygodniku Powszechnym” i „Znaku”.

Należy do Forum Współpracy i Dialogu Polska-Litwa, Stowarzyszenia 61, Towarzystwa „Więź” oraz (jako bierny członek) do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.
Reklama

    Najczęściej czytane w sekcji Historia

  1. Szalone lata 90. Za czym tak tęsknimy? Wywołujemy duchy epoki, ale demonów już nie

    Malwina Dziedzic, Aleksandra Żelazińska

  2. Jak Chile ratowało nazistów. Ojciec z NSDAP nawet dziś nie przeszkadza wyborcom

    Artur Domosławski

  3. Makabryczna turystyka: kulisy polowań na ludzi w Sarajewie. „Dziecko było najcenniejszym trofeum”

    Agnieszka Sowa

  4. Piłsudski i Dmowski (i AI) dla „Polityki”. „Za moich czasów przynajmniej wiedzieliśmy, kto jest wrogiem”

    Adam Krzemiński, Marcin Rotkiewicz

  5. Artemis 2 w cieniu Challengera. Nie chcieli odwołać startu. Ta katastrofa zmieniła astronautykę

    Marcin Żyła

Czytaj także

null
Społeczeństwo

Terapia integracji sensorycznej: zaglądamy za kulisy. Dorośli płacą krocie na zajęcia dla dzieci

Na terapię integracji sensorycznej Polacy wydają rocznie kilkaset milionów złotych z prywatnych kieszeni i z publicznych środków. Sprawdzamy, czy warto, i zaglądamy za kulisy branży.

Joanna Cieśla
29.03.2026
null
Społeczeństwo

Marian Dziędziel dla „Polityki”: Wydawało mi się, że jestem po drugiej stronie. Żal, gdyby miało tam nic nie być

Niekiedy rozmawiam z tym lustrzastym gościem: dobra facet, trzymaj się, tylko uważaj na siebie. Nie mam do niego pretensji specjalnie, chociaż nieraz należałoby go opierniczyć – mówi aktor filmowy i teatralny Marian Dziędziel.

Janusz Wróblewski
04.04.2026
null
Rynek

Wielkie centrum danych w środku podwarszawskich Reguł. Mieszkańcy mówią: nie!

W zamożnej podwarszawskiej wsi spokój mieszkańców zburzył plan amerykańskiego biznesu cyfrowego. Sąsiedzkie stowarzyszenie broni się przed nim od czterech lat.

Marcin Piątek
24.03.2026
null
Historia

Piłsudski i Dmowski (i AI) dla „Polityki”. „Za moich czasów przynajmniej wiedzieliśmy, kto jest wrogiem”

O dzisiejszej Polsce, Unii Europejskiej, o Niemcach, Ukrainie oraz świecie Trumpa i Putina rozmawiamy z awatarami Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego.

Adam Krzemiński, Marcin Rotkiewicz
04.04.2026
null
Społeczeństwo

Zimne łóżka. Dlaczego Polacy coraz rzadziej uprawiają seks? Z naszych sypialni powiało chłodem

Im więcej seksu i erotyki wokół nas, tym zimniej w naszych sypialniach. Połowa kobiet i niewiele mniej mężczyzn traci zainteresowanie życiem łóżkowym. Nad Wisłą z sypialni wieje coraz większym chłodem.

Agnieszka Gierczak-Cywińska
25.03.2026
null
Kraj

Nawrocki i jego dwór. Ambicje, zaskakujące błędy i wojenki. W dużym Pałacu robi się nerwowo

„Zluzuj zbroję” – mawia Karol Nawrocki do swoich współpracowników, zaniepokojonych wizerunkowymi konsekwencjami jego ostatnich zachowań. Ale jego otoczenie, nawet to z politycznym doświadczeniem, też jest zagubione i popełnia zaskakujące błędy.

Anna Dąbrowska
31.03.2026
null
Społeczeństwo

Jak kradną Polacy. W środku dnia wynieśli rowery do busa. I teraz szukaj wiatru w polu

Statystyki są bezwzględne. Dziennie łupem złodziei pada w Polsce 30–37 rowerów. W 2023 r. policja przyjęła zgłoszenia kradzieży ponad 13 tys. jednośladów. Ile zginęło ich rzeczywiście, nie wiadomo, bo właściciele tego nie zgłaszają, wiedząc, że szanse na odzyskanie mienia są niewielkie.

Katarzyna Kaczorowska
29.03.2026
null
Społeczeństwo

Groźna moda w psychoterapii: młodzi „zrywają” relacje. Bo rodzice podobno są toksyczni

Rzesza nieodpowiedzialnych psychoterapeutów urządza młodym ludziom kąpiel, wraz z którą z ich życia zostają wylani rodzice. Bo podobno są toksyczni. Te „zerwania relacji” przybierają rozmiary absurdalnego i niebezpiecznego zjawiska.

Ewa Wilk
05.02.2025
null
Społeczeństwo

Czynsze grozy. Są takie bloki, które zamieniły się w miejsca walk. Podwyżki, straszenie sądem, finansowa panika

Wspólnoty mieszkaniowe zaczęły masowo powstawać w Polsce 30 lat temu. Były jak powiew wolności: małe środowiska rządzące się przejrzystymi, demokratycznymi zasadami. Dziś to tylko wspomnienie. Demokracja wynaturzona, zarząd jak dyktatura, kontroli państwa brak.

Marcin Kołodziejczyk
06.03.2026
null
Społeczeństwo

FAFO, czyli zimny chów. „Jak coś spieprzysz, to się przekonasz”. Tak w USA wychowują dzieci

Jak coś spieprzysz, to się przekonasz – to definicja FAFO, najmodniejszej dziś w USA „filozofii wychowania”, która dociera też do Polski. I udziela głupich odpowiedzi na mądre pytania.

Łukasz Wójcik
08.03.2026
null
Społeczeństwo

Autyzm: coraz szersze spektrum. Co o nim naprawdę wiemy, a co sobie wymyślamy?

Nowa lalka Barbie ze spektrum autyzmu jest sygnałem społecznej „mody” na to zaburzenie. Co o nim wiemy, a co sobie wymyślamy? Dziś, nawet gdy pacjent otrzymuje rzetelną diagnozę, często zostaje z nią sam.

Joanna Cieśla
10.02.2026
Pokaż więcej
Reklama