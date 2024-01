Jak zwiększyć sprzedaż w restauracji?

Prowadzenie biznesu gastronomicznego bywa nie lada wyzwaniem. Musimy dokładnie wiedzieć, jak trafić do potencjalnych gości i utrzymać ich zainteresowanie. To nie wszystko. Aby nasz lokal przynosił zyski, potrzebujemy nowoczesnych rozwiązań np. w formie oprogramowania do obsługi sprzedaży. Dzięki niemu mamy szansę zoptymalizować czas pracy w lokalu, zredukować koszty oraz zwiększyć poziom zadowolenia gości – a co za tym idzie – zyski.

Jak działa system sprzedaży dla gastronomii? Zasada działania systemu sprzedaży dla gastronomii od Restaumatic jest prosta i skuteczna. System pozwala na kompleksową obsługę zamówień, składanych przez internet. Co więcej, po jego wdrożeniu restauracja zyskuje dodatkowy kanał sprzedaży oraz narzędzie do pozyskiwania klientów. Decydując się na oprogramowanie do sprzedaży od Restaumatic, możemy zyskać: nowoczesną i funkcjonalną stronę WWW dla restauracji,

aplikację mobilną dla systemów iOS i Android, która pozwala klientom lokalu szybko i wygodnie dokonywać zamówień online i przez telefon. Strony WWW tworzone są przez specjalistów z Restaumatic zgodnie z zachowaniem standardów bezpieczeństwa. Pozwalają na łatwą i intuicyjną edycję menu, a także na proponowanie promocji oraz rabatów dla gości. Dodatkowo strony te z powodzeniem działają na różnych urządzeniach (laptop, tablet czy telefon). Jeśli mamy już witrynę internetową lokalu, to system możemy w niej zainstalować w formie wtyczki: Aktywne Menu. Dzięki tej funkcji mamy możliwość przyjmowania zamówień online poprzez swoją stronę (bez potrzeby jej zmiany). Wtyczka umożliwia również monitorowanie statystyk sprzedaży czy zarządzanie promocjami. Jakie korzyści daje system sprzedaży w restauracji? System sprzedaży od Restaumatic niesie ze sobą wiele wymiernych korzyści. Pozwala m.in. na: pozyskiwanie nowych klientów dla restauracji,

budowanie stałej grupy gości,

łatwiejsze zarządzanie zamówieniami online,

realne zwiększenie średniej wartości zamówień,

efektywne działania promocyjne. Korzystanie z oprogramowania do sprzedaży od Restaumatic pozwala również zredukować koszty prowizji z zamówień online. Do tej pory jego zalety poznało ponad 5000 restauratorów w całej Polsce! Dzięki wykorzystaniu systemu mamy szansę regularnie pozyskiwać klientów przez różne kanały – stronę internetową czy aplikację mobilną. Pamiętajmy też, że możemy liczyć na wsparcie specjalistów z Restaumatic, którzy odpowiedzą na nasze pytania dotyczące działania, wdrożenia i obsługi programu. Dążenie do osiągnięcia celów sprzedażowych z Restaumatic jest łatwiejsze i skuteczniejsze. Materiał przygotowany przez Restaumatic