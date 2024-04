Kulisy popularności kodów promocyjnych: Jaką rolę w funkcjonowaniu stron z kodami promocyjnymi odgrywa model marketingu afiliacyjnego?

W dzisiejszym świecie zakupów online i e-commerce, strony z kodami promocyjnymi stają się integralną częścią codziennego życia milionów konsumentów. Zapewniają one wyjątkowe możliwości oszczędzania i dostęp do ekskluzywnych ofert wiodących firm i sprzedawców internetowych. Za kulisami tej popularności kryje się złożony system marketingu afiliacyjnego, który zapewnia korzystną współpracę pomiędzy stronami z kodami promocyjnymi a firmami partnerskimi.

Statystyki i trendy

Statystyki wskazują na znaczenie modelu afiliacyjnego dla witryn z kodami promocyjnymi. Według raportu Social Media Marketing and Online Advertising Association, marketing afiliacyjny w USA wygenerował ponad 8 miliardów dolarów przychodów w 2023 roku, co stanowi wzrost o 16% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Statista wskazuje również, że marketing afiliacyjny to rosnący rynek. Branża została wyceniona na 8,2 miliarda dolarów w 2022 roku, co stanowi wzrost o 10% w porównaniu z rokiem poprzednim. Oczekuje się, że rynek wzrośnie do 21,1 mld USD w 2024 roku.

Zalety i skuteczność modelu afiliacyjnego w witrynach z kodami promocyjnymi

Podstawową zasadą modelu afiliacyjnego jest to, że strony z kodami promocyjnymi działają jako pośrednicy między konsumentami a firmami afiliacyjnymi. Gdy użytkownik wykorzysta dostarczony kod promocyjny do dokonania zakupu, platforma z kodem otrzymuje prowizję od firmy afiliacyjnej za polecenie klienta. W ten sposób wszystkie strony odnoszą korzyści: konsumenci otrzymują zniżkę, firmy afiliacyjne przyciągają nowych klientów, a strony z kodami promocyjnymi otrzymują prowizję za swoją działalność pośredniczącą.

Jedną z kluczowych cech modelu afiliacyjnego dla stron z kodami promocyjnymi jest jego skuteczność w przyciąganiu docelowych odbiorców. Ponieważ użytkownicy aktywnie szukają sposobów na zaoszczędzenie pieniędzy podczas zakupów, strony z kodami promocyjnymi stają się dla nich atrakcyjnym źródłem rabatów i ofert specjalnych. Dzięki temu serwisy z kodami zniżkowymi mogą przyciągać dużą liczbę odwiedzających i przekształcać ich w klientów dla swoich partnerów.

Strony z kodami promocyjnymi są nie tylko pośrednikami, ale także narzędziami do przyciągania lojalnych odbiorców

Jednocześnie strony z kodami promocyjnymi to nie tylko platforma do przesyłania kodów rabatowych, ale raczej kanał przyciągania nowych odbiorców dla firm afiliacyjnych. Dla dużych marek, takich jak Adidas, Amazon, czy Nike, które mają już stabilną bazę klientów, współpraca z serwisami afiliacyjnymi może wydawać się zbędna. Jednak dzięki platformom z kodami promocyjnymi mogą one przyciągnąć uwagę tych, którzy wciąż nie są zdecydowani na daną markę, ale są zainteresowani oszczędzaniem. Dzięki temu kody promocyjne są najbardziej skierowane do odbiorców gotowych do zakupu.

Ponadto wysokiej jakości strony z kodami promocyjnymi tworzą własną lojalną publiczność zainteresowaną oszczędzaniem pieniędzy w różnych obszarach. W rezultacie współpraca z takimi platformami staje się kluczowym elementem strategii marketingowej, ponieważ klienci przyciągnięci za ich pośrednictwem często stają się stałymi konsumentami.

Ważne jest jednak, aby zastanowić się nad uczciwością oferowanych rabatów. Kupujący nie tylko doceniają hojne oferty, ale także aktywnie porównują je z podobnymi konkurencyjnymi propozycjami. Nieuczciwe rabaty mogą mieć negatywne konsekwencje, w tym utratę zaufania, a nawet usunięcie firmy z listy preferencji konsumentów. Lepiej powstrzymać się od wprowadzających w błąd promocji i rabatów, niż ryzykować swoją reputację i lojalność klientów.

Przyjrzyjmy się przykładom wykorzystania modelu afiliacyjnego na rynku platform kodów promocyjnych

Amerykańska firma Groupon z powodzeniem wykorzystuje model afiliacyjny. Od momentu powstania w 2008 roku sprzedała klientom na całym świecie ponad 1,5 miliarda kuponów. Każdego dnia setki tysięcy osób korzysta z usług Groupona, zapewniając stały napływ klientów dla sprzedawców detalicznych, co jest przykładem skutecznego zastosowania modelu afiliacyjnego w skali globalnego rynku.

Promocodius, międzynarodowy serwis internetowy z siedzibą w Kijowie na Ukrainie, z powodzeniem stosuje model afiliacyjny w swojej działalności. Firma zaoferowała ponad 34 087 kuponów od 6185 firm w 13 krajach w lutym 2024 roku. Za każdym razem, gdy użytkownik skorzysta z podanego kodu promocyjnego podczas dokonywania zakupu, promocodius.com otrzymuje prowizję od firmy partnerskiej, dzięki czemu model ten jest korzystny dla wszystkich stron.

Polski agregator kuponów i rabatów Kuplio.pl również nie został pominięty w modelu afiliacyjnym. Udostępniając ponad 2500 kuponów i ponad 5000 zniżek na towary, serwis ten z powodzeniem przyciąga użytkowników z lokalnego i międzynarodowego rynku.

W ten sposób model marketingu afiliacyjnego skutecznie współdziała z witrynami oferującymi kody promocyjne, zapewniając nie tylko zaangażowanie użytkowników, ale także generowanie przychodów zarówno dla samych serwisów, jak i ich partnerów. Wraz z rozwojem zakupów online i potrzebą konsumentów do oszczędzania pieniędzy, model afiliacyjny pozostaje ważnym narzędziem w świecie e-commerce i marketingu online.