Prawo na studia-online.pl: prestiżowy kierunek pod lupą

Studia prawnicze od lat nie opuszczają czołówki najbardziej obleganych kierunków. Ich popularność wynika głównie z prestiżu i obiecujących perspektyw zawodowych, na które mogą jednak liczyć w pierwsze kolejności absolwenci, którzy nie ograniczyli się do poznawania samej teorii, a zamiast tego poświęcili też czas na zdobywanie cennego doświadczenia. Jak się okazuje, aktualni studenci znaleźli na to dobry sposób. To prawo na studiach online, które ułatwiają łączenie edukacji z praktyką zawodową.

Studia z prawa – dlaczego warto?

Do tej pory osoby, które chciały studiować prestiżowy kierunek, miały do wyboru dwie opcje – ubieganie się o miejsce na studiach dziennych albo zapłacenie za tryb zaoczny i studiowanie prawa nawet z setkami innych osób na roku. Żadna z nich nie jest idealna, np. ze względu na konieczność zdobywania praktyki, której realizacja w określonym wymiarze godzinowym jest niezbędna do ukończenia jednolitego kierunku magisterskiego. Na studiach dziennych wyzwaniem może być połączenie planu zajęć z grafikiem w pracy, a na tych zaocznych – problemem mogą okazać się kwestie finansowe, zwłaszcza dla studentów pochodzących z innych miast i wsi.

Rozwiązaniem mogą okazać się studia prawnicze, których pełną ofertę znajdziesz np. na tej stronie: https://studia-online.pl. Wykorzystanie metod i technik kształcenia na odległość to nowoczesne podejście do edukacji, na którym zyskują przede wszystkim studenci, którzy:

korzystają z wiedzy i doświadczenia zawodowego kadry obejmującej wieloletnich praktyków i wykładowców prestiżowych uczelni na świecie;

mogą uczyć się, kiedy i gdzie chcą, co pozwala na jednoczesne zdobywanie wykształcenia wyższego i doświadczenia zawodowego;

zostają w kompleksowy sposób przygotowani do rozpoczęcia dowolnej aplikacji;

oszczędzają czas i pieniądze bez konieczności rezygnacji z wysokiej jakości kształcenia;

mają możliwość zdobycia dyplomu magistra zgodnego ze standardami Unii Europejskiej.

Prawo na studiach online – co warto wiedzieć przed zapisaniem się na kierunek?

Prawo na studia-online.pl – podobnie jak te stacjonarne – są jednolite, a więc trwają 10 semestrów (5 lat). Studenci mają do wyboru aż 10 specjalności: prawo karne, prawo cywilne, prawo w biznesie, prawo w administracji, prawo gospodarcze i handlowe, prawo medyczne i bioetyka, obsługa biznesu, prawo dowodowe, obsługa prawna przedsiębiorców i konsumentów oraz prawo nowych technologii i cyberprzestrzeni.

Co istotne, magisterka z prawa i inne kierunki na studia-online.pl są realizowane zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów. Studenci mogą również realizować studia zgodnie z przepisami art. 85 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 75 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Co można robić po prawie? Perspektywy zawodowe

Zastanawiasz się, co można robić po prawie? Jak potwierdzają absolwenci, możliwości zatrudnienia są całkiem spore. Wszystko zależy od tego, czy zakończysz edukację na jednolitych studiach magisterskich, czy zdecydujesz się na aplikację. Przyszłościowym rozwiązaniem jest druga opcja, czyli dodatkowy proces szkolenia kończący się egzaminem państwowym, którego zdanie uprawnia do wykonywania jednego z wymienionych zawodów: adwokata, radcy prawnego, sędziego, prokuratora, komornika, notariusza, kuratora lub rzecznika patentowego. W zależności od zawodu aplikacja trwa od roku (kuratorska) do trzech lat (np. adwokacka). Niektóre z nich wymagają też odbycia asesury, czyli stażu zawodowego, który jest niezbędny do uzyskania pełnych uprawnień zawodowych.

A co z osobami, które ukończą prawo na studia-online.pl, ale zdecydują się nie kontynuować edukacji na aplikacji? Sama decyzja może mieć różne powody – od kwestii finansowych po osobiste. Na szczęście już sam tytuł magistra pozwala znaleźć zatrudnienie np. w dużych korporacjach albo w urzędzie. Co jeszcze można robić po prawie bez aplikacji? Niektórzy absolwenci decydują się na zostanie doradcą podatkowym, mediatorem lub brokerem ubezpieczeniowym, a także szukają pracy w rozwijającej się branży IT.

Materiał przygotowany przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego.