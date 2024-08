Konto osobiste – doskonały produkt bankowy?

Konta osobiste posiada ponad 95% wszystkich Polaków. Nic dziwnego. Są one proste w użyciu i często bezpłatne, a do tego niezwykle pomocne przy codziennych płatnościach. Stanowią niemalże doskonały produkt bankowy. Czego warto dowiedzieć się na ich temat? Poznanie odpowiedzi na to pytanie może przydać się każdemu konsumentowi.

Rachunki osobiste – możliwe do założenia przez prawie wszystkich zainteresowanych

Konta osobiste cieszą się ogromną popularnością w Polsce ze względu na ich dostępność. Prywatny rachunek może założyć niemalże każdy, również osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13. rok życia. Jednakże w takich przypadkach będzie potrzeba zgoda rodzica. Ten produkt bankowy jest skierowany naprawdę do wszystkich.

Warto wspomnieć o tym, że konta osobiste zakłada się szybko. To ogromny plus. Nie trzeba nawet wychodzić z domu. Wnioskować o rachunek da się także drogą internetową. Wystarczy uzupełnić formularz online, a potem czekać na przesyłkę z zamówionymi kartami płatniczymi.

Zwykle korzystanie z rachunków prywatnych jest bezpłatne. Wystarczy tylko spełnić kilka wymogów zawartych w umowie, by tak było. Oznacza to, że banki nie narażają konsumentów na niepotrzebne im koszty. Tym sposobem, skoro to nic nie kosztuje, konto osobiste po prostu opłaca się mieć.

Ranking kont osobistych – oferta ofercie nierówna

Należy zaznaczyć, że nie wszystkie oferty rachunków osobistych są takie same, zwłaszcza w kontekście tego, że proponują je różne banki. Aby sprawdzić ich dokładne warunki umowne, a potem porównać między sobą, można skorzystać np. z bezpłatnych rankingów kont osobistych zamieszczanych w internecie. Ułatwiają one konsumentom podejmowanie przemyślanych wyborów.

Konta dla klientów indywidualnych – korzyści na co dzień

Konta osobiste stanowią dla ludzi duże ułatwienie w zarządzaniu finansami. Umożliwiają one:

bezpieczne przechowywanie zgromadzonych środków;

odbieranie i przesyłanie pieniędzy;

wypłaty i wpłaty gotówki za pomocą bankomatu;

szybkie wymienianie poszczególnych walut;

ułatwione wnioskowanie o inne produkty bankowe (np. kredyty);

płacenie zbliżeniowe.

Dołączonych do rachunku kart płatniczych (również tych wirtualnych) używa się prawie codziennie. Dzięki nim można zrezygnować z noszenia grubego portfela, a także łatwo opłacać ulubione serwisy streamingowe. Wystarczy przepisać dane jednej z nich, m.in. numer i kod CVV, a potem zaakceptować płatności cykliczne np. za pomocą telefonu.

Konta osobiste gwarantują dodatkową korzyść, a mianowicie stanowią zabezpieczenie przed kradzieżami. Wszystkie osoby, które chcą korzystać z rachunku, muszą znać dokładny kod PIN, ponieważ bez niego nie da się robić żadnych wypłat gotówkowych. Poza tym do wszelkie transakcje są śledzone i zapisywane w historii.

Ciekawy sposób użycia konta osobistego – subkonta

Wszystkie płatności da się dzielić na poszczególne kategorie. Prawie każdy konsument musi opłacać rachunki, robić zakupy spożywcze, a także przeznacza część zarobków na usługi np. wyjścia do fryzjera lub restauracji.

Posiadacze rachunków osobistych mogą tworzyć tzw. subkonta, czyli mniejsze jednostki w ramach tego głównego. Wszystkie z nich mogą służyć do przechowywania pieniędzy przeznaczonych do czegoś zupełnie innego np. opłacania wydatków:

cyklicznych;

sporadycznych;

związanych z podstawowymi potrzebami.

Do tego wszystkiego można tworzyć subkonta na specjalne wydarzenia, np. na naprawę samochodu lub wymarzony urlop.

Koniecznie trzeba wspomnieć o tym, że przelewanie środków z poszczególnych kont na subkonta jest całkowicie bezpłatne. Wystarczy więc mieć pod ręką urządzenie mobilne, aby za darmo zarządzać swoimi pieniędzmi w czasie rzeczywistym.

Automatyczne przelewy – pomocne rozwiązanie dla zabieganych

Bankowość internetowa i mobilna, dostępna dla posiadaczy kont osobistych, umożliwia konsumentom ustawianie tzw. automatycznych przelewów. To prosty i wygodny sposób opłacania wszystkich zobowiązań finansowych zawsze na czas.

Na możliwości użycia cyklicznych przelewów zyskują szczególnie osoby zabiegane, którym liczne problemy sprawia dotrzymywanie istotnych terminów płatnościowych. To usługa całkowicie bezpłatna, gotowa do użycia przez wszystkich zainteresowanych.

Prywatne rachunki bankowe – czasem zapewniają liczne bonusy

Konta osobiste są przystępne, zwykle bezpłatne i zapewniają konsumentom dużo możliwości. Ponadto ich założenie gwarantuje czasem dodatkową gotówkę zainteresowanym. Tak, to prawda. Banki organizują niekiedy akcje marketingowe umożliwiające zdobycie ekstra środków finansowych.

Dlaczego to w ogóle możliwe? Co sprawia, że instytucje finansowe decydują się na wykorzystywanie takich strategii biznesowych? Głównie to, że takie działanie zapewnia im większy rozgłos i może skłonić nowych klientów do skorzystania z oferty. W przyszłości mogą oni zdecydować się na rozpoczęcie korzystania z usług już płatnych.

Branie udziału w takich kampaniach należy uznać za całkowicie bezpieczne. Pod warunkiem że konsumenci przeczytają świadomie wszystkie zapisy zawieranych umów i spełnią ich wymogi, np. wykonają określoną liczbę przelewów w ciągu określonego przez bank miesiąca. Instytucje finansowe nie mogłyby celowo oszukiwać klientów. Nie pozwoliłyby na to obowiązujące w Polsce przepisy prawne.

A co można zdobyć w ramach promocji bankowych za założenie konta? Wiele różnych rzeczy. Przede wszystkim gotówkę, czasami nawet do 1000 zł, a także:

vouchery;

limitowane karty płatnicze;

cashbacki u określonych sprzedawców;

priorytetowy dostęp do nowych usług;

różne przedmioty (np. rowery elektryczne).

W internecie zainteresowani znajdą bez żadnego wysiłku poradniki krok po kroku, które przedstawiają konsumentom działania potrzebne do zdobycia wszystkich możliwych bonusów. Często wskazują też dokładny sposób ich wykonania.

Konta osobiste to produkty bankowe, które zdobyły niesamowitą popularność z kilku konkretnych powodów. Stały się powszechne przede wszystkim, dzięki temu, że są w stanie uprościć życie prawie każdego całkowicie bezpłatnie.

