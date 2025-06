CPK liderem energetycznym wśród lotnisk? W planach gigantyczny magazyn energii

Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego w Polsce wzbudza wiele emocji i nie bez powodu stała się jednym z tematów debaty publicznej. W ramach inwestycji planowana jest realizacja magazynu energii o imponującej pojemności 100 MWh. To rozwiązanie może istotnie wpłynąć na bezpieczeństwo energetyczne przyszłego lotniska.

Centralny Port Komunikacyjny to strategiczny projekt rządu, obejmujący budowę dużego lotniska międzynarodowego, które ma obsługiwać do 40 mln pasażerów rocznie, oraz sieci kolejowej łączącej CPK z głównymi miastami w Polsce. Niewielka gmina Baranów ma stać się centrum logistycznym i gospodarczym o znaczeniu międzynarodowym, zwiększając przepustowość transportową kraju i generując znaczne wpływy do budżetu.

Przy CPK planowana jest budowa magazynu energii

W ramach inwestycji towarzyszących budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego planowana jest realizacja magazynu energii elektrycznej. Instalacja ma mieć pojemność 100 MWh i moc 50 MW. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie niezależności energetycznej obiektu oraz zabezpieczenie jego działania na wypadek przerw w dostawie prądu - w przypadku portu lotniczego mogłoby prowadzić do poważnych zagrożeń operacyjnych.

Jedna ze spółek podległych CPK, czyli CPK.OZE złożyła wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie inwestycji. Wnioskowana kwota dotacji to około 55 mln złotych, a cała inwestycja ma pochłonąć powyżej 150 mln złotych z budżetu państwa. Skala i parametry projektu przyciągają uwagę nie tylko opinii publicznej, lecz także branżowych ekspertów.

Magazyn energii to nie wszystko. Będzie też elektrownia fotowoltaiczna

Magazyn energii to nie jedyna inwestycja energetyczna planowana w związku z CPK. Inwestor zakłada budowę elektrowni fotowoltaicznej w gminie Wiskitki, która będzie zasilać port lotniczy oraz wykorzystywane w nim systemy w zieloną energię.

Z jednej strony wpłynie to na redukcję negatywnego wpływu funkcjonowania Centralnego Portu Komunikacyjnego na środowisko, a z drugiej pozwoli na zmniejszenie kosztów wytworzenie i zużycia energii elektrycznej. To krok w kierunku osiągnięcia standardu Net Zero Ready przez CPK i inwestycje towarzyszące.

Rząd dostosuje projekt CPK do obowiązujących przepisów

Z punktu widzenia planowania energetycznego ważne jest, aby projekt CPK był w pełni dostosowany do aktualnych i przyszłych regulacji prawnych, zarówno krajowych, jak i unijnych. Odpowiedzialni za inwestycję przedstawiciele rządu uwzględniają najważniejsze dokumenty strategiczne, takie jak:

Polityka energetyczna Polski do 2040 roku (PEP2040)

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu (KPEiK)

Plan REPowerEU

Pakiet Fit for 55

Porozumienie Paryskie

CPK jako impuls dla gospodarki

Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego to jednocześnie ogromna szansa dla Polski i wielkie wyzwanie logistyczne. Ten hub transportowy będzie jednym z największych w tej części Europy. W założeniu ma obsługiwać zarówno ruch pasażerskich, jak i cargo z Polski i krajów sąsiednich. To też szansa na duże zaangażowanie energii z OZE, czego świetnym przykładem jest planowana budowa gigantycznego magazynu energii wraz z towarzyszącą mu elektrownią fotowoltaiczną.

Co jest istotne przy inwestycji tej skali? Ekspert Sławomir Kmiecik z firmy Megawat-Elektrohurt.pl zwraca uwagę na konieczność wykorzystania nowoczesnych technologii przy tego typu inwestycjach.

„Bardzo mnie cieszy, że już na etapie projektu zostały przewidziane nowoczesne rozwiązania pozyskiwania i magazynowania energii. Tak olbrzymi projekt potrzebuje nie tylko dużej ilości energii, ale również bezpieczeństwa energetycznego. Duża farma fotowoltaiczna i magazyn energii zapewni CPK takie bezpieczeństwo. Moim zdaniem wpisywanie nowoczesnych technologii i rozwiązań w takie zadania jest nieodzowne. Dzięki nim pozyskujemy zieloną energię, magazynujemy ją i zapewniamy bezpieczne zasilanie nawet w momencie przerw w dostawach energii.”

Materiał przygotowany przez Megawat-Elektrohurt