Jaki VPN najlepszy? Taki, którego nie odinstalujesz po tygodniu

Znasz ten scenariusz: instalujesz VPN, widzisz interfejs z dziesiątką opcji, dostępnych protokołów, trybów bezpieczeństwa i wyborów serwerów w każdym zakątku świata.

Na drugi dzień patrzysz na aplikację, wzdychasz i kasujesz wszystko, bo trzeba zbyt dużo myśleć, klikać, kombinować. Dlatego najlepszy VPN to taki, który po prostu z Tobą zostaje – właśnie dlatego, że nie powoduje bólu głowy.

Dzikie interfejsy to zło

Większość VPN-ów wygląda jak panel sterowania statkiem kosmicznym – przyciski, zakładki, suwaki, listy serwerów i protokołów, o których przeciętny użytkownik w życiu nie słyszał. W teorii to wszystko ma dawać kontrolę, w praktyce tylko odstrasza. Bo kto ma czas zastanawiać się, czym różni się OpenVPN od WireGuarda, albo który serwer w Singapurze ma “mniejsze obciążenie”? Zwykły człowiek chce po prostu kliknąć i mieć spokój – a nie czuć się jak inżynier NASA przy próbie obejrzenia serialu.

I to właśnie w tym miejscu większość VPN-ów przegrywa. Zamiast ułatwiać życie, komplikują je do granic możliwości. Wystarczy kilka dni, by frustracja wzięła górę i aplikacja wylądowała w koszu. Bo jeśli trzeba się doktoryzować z obsługi VPN-a, to znaczy, że coś poszło nie tak. Użytkownicy nie chcą paneli konfiguracyjnych – chcą prywatności, która działa sama, w tle. I to jest właśnie moment, w którym prosty VPN wygrywa – nie ten z największą liczbą funkcji, tylko ten, który po prostu działa.

O co zadbaliśmy, żeby VPN Uncensor Ci się nie znudził?

Większość aplikacji VPN wygląda tak, jakby tworzono je dla ludzi, którzy lubią cierpieć. Milion zakładek, niezrozumiałe skróty, loginy, opcje, ustawienia, które brzmią jak komendy z podręcznika administratora sieci. Tymczasem większość użytkowników chce tylko jednej rzeczy – kliknąć, połączyć się i mieć święty spokój.

W Uncensor postanowiliśmy więc zrobić coś odwrotnego niż reszta rynku. Zamiast tworzyć kolejny „zaawansowany system ochrony z opcjami dla ekspertów”, zaprojektowaliśmy VPN, który każdy potrafi włączyć, zrozumieć i polubić. Bez zbędnych kroków, bez komunikatów o błędzie połączenia i bez frustracji. To nie aplikacja dla informatyków. To VPN dla ludzi, którzy chcą po prostu mieć wolny, prywatny internet – bez klikania się na śmierć.

Jak mieć najskuteczniejszy VPN, ale tańszy aż o 30%?

Na uncensor.io wpisz kod UNCENSOR13 w koszyku, a system automatycznie naliczy 30% rabatu.