23 marca 2026
Inspiracje i porady

Nierówności napędzane przez algorytmy. Kto zyska, a kto bezpowrotnie straci swój status w dobie rewolucji AI na rynku pracy?

Sztuczna inteligencja bezpowrotnie zmienia rynek pracy. Jedni zarabiają fortuny, tworząc i obsługując nowe technologie. Inni tracą zawody, które przez lata gwarantowały stabilność. Przepaść między tymi grupami rośnie cały czas. Kto znajdzie się po zwycięskiej stronie tej rewolucji?

Automatyzacja nie pyta o zgodę – które zawody stoją nad przepaścią?

Wyobraź sobie księgowego, który przez dwadzieścia lat budował swoją pozycję zawodową, zdobywał certyfikaty i doświadczenie. Dziś algorytm przetwarza te same dane w ułamku sekundy z mniejszą liczbą błędów. To rzeczywistość setek tysięcy pracowników na całym świecie.

AI na rynku pracy działa jak bezlitosny selekcjoner. Zawody oparte na powtarzalnych czynnościach, przetwarzaniu standardowych danych czy realizacji schematycznych procedur znajdują się w strefie największego zagrożenia. To między innymi:

  • pracownicy administracyjni,
  • tłumacze podstawowych tekstów,
  • pracownicy magazynów,
  • spedytorzy,
  • agenci ubezpieczeniowi,
  • kasjerzy w marketach,
  • korektorzy tekstów.

Zwycięzcy nowej ery – kto skorzysta na fali cyfrowej transformacji?

Z drugiej strony barykady znajdują się ci, którzy nie tylko przetrwają rewolucję technologiczną, ale wręcz na niej skorzystają. To specjaliści od sztucznej inteligencji, inżynierowie uczenia maszynowego, data scientists, eksperci od cyberbezpieczeństwa, projektanci doświadczeń użytkownika. Ich wynagrodzenia wciąż rosną, a oni sami nie mogą narzekać na brak zajęcia.

Beneficjentami zmian są również ci, których praca wymaga kreatywności trudnej do osiągnięcia przez maszyny. Strategowie biznesowi, psychologowie, specjaliści od budowania relacji międzyludzkich, liderzy zespołów – kompetencje cyfrowe stają się dla nich narzędziem wspierającym, nie zagrożeniem. Ich wartość tkwi w umiejętnościach typowo ludzkich: intuicji, empatii, zdolności do rozumienia kontekstu kulturowego i społecznego.

Polaryzacja zarobków pogłębia się w zastraszającym tempie. Różnica między tym, co zarabia programista specjalizujący się w AI, a pracownikiem wykonującym rutynowe zadania biurowe, rośnie każdego roku.

Społeczny koszt rewolucji

Nierówności społeczne napędzane przez rozwój technologiczny mają wymiar znacznie głębszy niż tylko finansowy.

Zawody, które przez dekady gwarantowały stabilność i możliwość utrzymania rodziny na przyzwoitym poziomie, tracą rację bytu. Osoby po czterdziestce, pięćdziesiątce, które zbudowały swoje kariery na konkretnych umiejętnościach, często nie mają czasu ani zasobów, by całkowicie przekwalifikować się w obszary związane z nowymi technologiami.

Równocześnie młode pokolenie wchodzi na rynek pracy z zupełnie innymi oczekiwaniami i kompetencjami. Dla nich sztuczna inteligencja to narzędzie równie naturalne jak kiedyś długopis czy kalkulator.

Zatrudnienie w erze algorytmów – jak odnaleźć się w nowej rzeczywistości?

Jeśli zastanawiasz się nad zmianą pracodawcy lub branży, spójrz na firmę z perspektywy jej podejścia do transformacji cyfrowej i rozwoju pracowników. Portal https://www.gowork.pl/ umożliwia sprawdzenie opinii o pracodawcach, w tym tych z sektora technologicznego. Dzięki tym ocenom możesz jeszcze przed wysłaniem CV zorientować się, czy potencjalny przyszły pracodawca wspiera rozwój kompetencji cyfrowych swoich zespołów.

Wybór odpowiedniego środowiska zawodowego to kwestia nie tylko wynagrodzenia. To decyzja o tym, czy będziesz się rozwijać wraz z technologią, czy zostaniesz w tyle.

Jakie kompetencje warto obecnie rozwijać?

Warto postawić na umiejętności, które można systematycznie rozwijać, by zwiększyć swoją wartość na rynku pracy. Oto obszary, na których warto się skupić:

  • myślenie krytyczne i analityczne – umiejętność zadawania właściwych pytań, kwestionowania założeń, dostrzegania wzorców tam, gdzie algorytmy widzą tylko dane;
  • zdolności interpersonalne – negocjacje, mediacje, budowanie zespołów, zarządzanie konfliktami;
  • kreatywność strategiczna – nie tylko pomysłowość artystyczna, ale zdolność do łączenia pozornie niezwiązanych elementów w innowacyjne rozwiązania;
  • adaptacyjność – gotowość do ciągłej nauki i zmiany perspektywy;
  • znajomość etyki technologicznej – świadomość konsekwencji wdrażania AI, zdolność do zadawania pytań o społeczny wpływ algorytmów.

Zawody przyszłości to często hybrydy – połączenie kompetencji technicznych z umiejętnościami miękkimi.

Systemowe rozwiązania, które mogą zatrzymać falę nierówności

Problem nierówności napędzanych przez algorytmy nie rozwiąże się sam. Wymaga interwencji na poziomie polityki publicznej, strategii edukacyjnych i odpowiedzialności korporacyjnej. Kraje, które dziś inwestują w powszechny dostęp do edukacji technologicznej, programy przekwalifikowania zawodowego i systemy zabezpieczenia społecznego dostosowane do nowej rzeczywistości, będą miały przewagę konkurencyjną w nadchodzącej dekadzie.

Podatki od automatyzacji, powszechny dochód podstawowy, obowiązkowe fundusze na przekwalifikowanie pracowników – to niektóre z pomysłów, które podejmowane są w debatach ekonomistów i polityków. Żadne z tych rozwiązań nie jest idealne, ale każde próbuje odpowiedzieć na pytanie: jak sprawić, by korzyści z rewolucji technologicznej nie trafiały wyłącznie do wąskiej grupy uprzywilejowanych?

Materiał przygotowany przez GoWork.pl.

