Artykuł ukazał się w tygodniku POLITYKA we wrześniu 2007 r.



W sumie jednak wójt Nazarko cieszy się z tego całego zamieszania, bo gmina zyskała darmową promocję. – Co prawda, prasa i telewizja jest jak teściowa, bo nigdy twojej strony nie weźmie, ale zawsze – śmieje się wójt. A jest co pokazywać, chociażby gminną służbę zdrowia, która jest ewenementem w skali kraju; trzy ośrodki, dwie filie i gabinet rehabilitacyjny. Na turystów czeka zalew Siemianówka wielkości Wigier, na którym organizowane są coroczne regaty żeglarskie o puchar Polskich Jachtów Kabinowych. Nad wodą zagnieździły się tam aż 164 gatunki ptaków, najliczniej mewa śmieszka, a z kaczek czernica i krzyżówka. Inne atrakcje to rezerwat przyrody Gorbacz, Puszcza Knyszyńska oraz fragment Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Górnej Narwi. – Woda, lasy pełne jagód i grzybów, cisza, spokój, czyste powietrze, życzliwi, gościnni ludzie – wylicza wójt i pyta: – Czegóż więcej miejskiemu człowiekowi szukać?

Najdroższy śmieć świata

A z tym kuponem totalizatora to było tak. Właśnie odbywały się regaty na Siemianówce i przez Michałowo przejeżdżały tysiące żeglarzy i turystów. W markecie WiM, przy pryncypialnej ul. Białostockiej, aż roiło się od przejezdnych. Karton piwa, konserwy, chleb. – Na monopolowym, gdzie jest lottomat, ktoś musiał przy okazji wziąć i kupon za osiem złotych– przypuszcza Mikołaj Greś, redaktor naczelny tutejszego miesięcznika „Gazeta Michałowa i okolic” i kierownik biblioteki gminnej. – Schował, zapomniał, może wyrzucił, i teraz to jest najdroższy śmieć świata.

Marta Sokołowska, sprzedawczyni z WiM, jedna z dwóch, które mogły sprzedać szóstkowy kupon: – Następnego dnia po losowaniu do kierownika zadzwonił dyrektor oddziału totalizatora z Białegostoku i mówi: to u was padła główna nagroda. 7 311 274,80 zł na numery 4, 16, 33, 40, 45, 47. Zaraz też zjechały się telewizje, radia i nagłośniły. Ale przez 60 dni, do 4 września, nikt się nie zgłosił po wygraną. O 60 dniach mówi regulamin totalizatora, ale ustawa o grach losowych umożliwia odebranie wygranej w ciągu 6 miesięcy. Co roku Totalizator Sportowy przekazuje Skarbowi Państwa 30–35 mln zł (1,5 proc. obrotu) nieodebranych wygranych. Są to najniższe trafienia, trójki, czasem czwórki. Jednak nigdy dotąd nie zdarzyło się, żeby nie odebrano najwyższej wygranej: po odjęciu 10 proc. podatku – ponad 6,5 mln zł netto.

W połowie lipca, gdy nikt się nie zgłaszał, owe 6,5 mln zł uruchomiło wyobraźnię miejscowej społeczności. Zbieracze puszek i butelek zaczęli przetrząsać kosze na śmieci. A nuż ten ktoś upił się i wyrzucił los? Puszki zbiera i pani Maria, schludnie ubrana 80-letnia emerytka: – Zbieram i nie zbieram – powiada zagadkowo. – Ze względu na nogi lekarz nakazał, żeby dużo chodzić. To chodzę. A żeby nie bez przyczyny, to puszki zbieram. – Tu chyba nie o nogi chodzi – zastanawia się redaktor Greś.

W Michałowie spekulowano, że wygrać mógł też i ktoś miejscowy, ale nie przyznaje się: – Wie Mikołaj, jakie ten człowiek miałby kłopoty, gdyby się przyznał? – zapytała mnie teściowa – wspomina red. Greś. – Toż rodzina, znajomi, a nawet obcy zamęczyliby go prośbami o darowiznę, pożyczkę, wyłożenie pieniędzy na jakiś cudowny interes.

Redaktor Greś osobiście nie miałby takich problemów. Gdyby – podkreśla: gdyby – wygrał, to na konta trzem synom po milionie. Trzy wycieczki: do Nowej Zelandii i Australii, druga na chiński mur, trzecia – przejechać koleją transsyberyjską całą Rosję. – I po pieniądzach – kwituje. – Gdyby wygrała, ale przecież nie wygrała, bo nawet nie gra – zastanawia się 76-letnia pani Natalia, która dostaje 786 zł emerytury – toby podówczas dach opłaciła zreperować, bo przecieka. Potem piec naftowy na zimę by kupiła i nafty dużo. Firanki nowe... A pozostałość na książeczkę by wpłaciła, żeby po trochu na życie dobierać.

Maria Ancipiuk, która przy ul. Ogrodowej prowadzi jeden z dwóch michałowickich punktów skupu grzybów i runa leśnego: – Wygrać tyle pieniędzy to nieszczęście. Znajomi, małżeństwo, wygrali i oboje nie żyją. Dom kupili, dwa samochody i motor. Jechali tym motorem w Białymstoku i bach, wypadek, zabili się. Druga rodzina kupiła mieszkanie, samochód, a później nie mieli na czynsz i opłaty.

Mimo że pani Ancipiuk twierdzi, że tyle pieniędzy to nieszczęście, sama gra: – Gdybym wygrała, to nikomu bym nie powiedziała, ale zaczęłabym chodzić na grzyby. Przez mój punkt przechodzi dziennie, z hurtem z ruchomych skupów, czasem i kilka ton grzybów. Ale samej znaleźć dorodnego, zdrowego prawdziwka, którego chciałoby się aż ucałować, to co innego. Ostatnio syn pani Ancipiuk kupił Toyotę za 90 tys. zł. Ta wygrana, pomyślała, to byłoby 80 takich aut: – Gdybym wygrała, to kazałabym położyć te pieniądze na palecie, żebym mogła zobaczyć, ile to jest.

Bezpartyjnemu nie dać

– Jeśli nikt nie zgłosi się po wygraną – postuluje Mikołaj Greś – to proponuję, aby chociaż połowę tej sumy totalizator przeznaczył na gminę. Na przykład na budowę krytej pływalni.

Wójt Nazarko planuje budowę międzygminnego centrum sportu i rekreacji z basenem właśnie: – My, gmina, damy 6 mln, województwo 22 i będzie centrum. Jednak takie wyliczenia najczęściej się nie sprawdzają. Nazarko jest bezpartyjny, a takiemu w województwie nikt nic nie da. Pięć lat temu Nazarko trafił do gabinetu wójta zza ściany. Dosłownie, bo urząd gminy i komisariat policji (obecny wójt był dzielnicowym) mieszczą się w tym samym budynku. Konstrukcja z lat 60.: barak z trzciny wzmocnionej gliną i obrzucony wapnem.

Dzielnicowy założył komitet wyborczy Mała Ojczyzna i wygrał. W 2006 r. – po raz pierwszy w gminie – wybrano go na drugą kadencję. Ludzie widzieli, że za jego rządów wybudowano i wyremontowano 36 km gminnych dróg, 7 km ulic, założono 70 km wodociągów, wyremontowano ośrodki zdrowia i ich filie. Nie tylko wójt, ale i 15 gminnych radnych nie należy do żadnej partii.

Kiedy więc półtora roku temu gmina zaproponowała dofinansowanie – chociaż to szosa wojewódzka – remontu drogi nr 686 w wysokości 50 proc., urząd marszałkowski odmówił. „Nie widzę możliwości realizacji omawianego wniosku – odpisał wicemarszałek – niezależnie od deklarowanej partycypacji w kosztach (...) do 2015 r.”. Tymczasem droga – prowadzi do granicy z Białorusią w Jałówce, nad zalew Siemianówka, do przepompowni i tłoczni gazu w Kondratkach, kopalni torfu Wokas i do Białowieży – sypie się. – Tutaj nie uprawia się polityki – twierdzi dr Jerzy Dzieniszewski, szef gminnej służby zdrowia, który 12 lat był radnym – podziałów praktycznie nie ma, po wyborach wszyscy razem działają. To tutejsza tradycja tolerancji i współpracy.